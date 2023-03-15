Законопроект о запрете усыновления в недружественные страны отправили на досогласование

Законопроект о запрете усыновления в недружественные страны отправили на досогласованиеГосдума отложила рассмотрение инициативы парламентской оппозиции
Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран, внесенного представителями всех оппозиционных фракций 1 августа 2022 г. Соавтор инициативы Яна Лантратова («Справедливая Россия») сообщила «Ведомостям», что документ проходит «дополнительное согласование», не уточнив, с кем именно и когда планируется вернуться к рассмотрению законопроекта. В заключении правового управления Госдумы на законопроект говорится, что авторы инициативы фактически предлагают повторно запретить усыновление российских детей американцам (США с 14 мая 2021 г. входят в утвержденный правительством РФ перечень недружественных стран), тогда как соответствующий запрет действует с 1 января 2013 г.
Американцам запретили усыновлять российских детей-сирот в ответ на принятый в США «акт Магнитского» по инициативе занимавшего тогда пост председателя Госдумы Сергея Нарышкина и лидеров всех четырех парламентских фракций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»). Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» (так называемый «закон Димы Яковлева»), предусматривающий запрет на усыновление российских сирот гражданами США, депутаты Госдумы спустя 10 лет решили не корректировать. Предлагаемый оппозицией законопроект предусматривает поправки только в ст. 127 и 146 Семейного кодекса (СК), в которых предусмотрен перечень оснований для отказа в усыновлении и опеке соответственно.
Правовое управление Госдумы указало, что в поправках в СК отсутствуют переходные положения, что «создает правовую неопределенность в отношении рассмотрения ранее принятых заявлений от граждан иностранных государств, входящих в вышеназванный перечень». Изначально (с 2021 г.) в правительственный список недружественных России государств входили только США и Чехия, в марте 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине он был впервые расширен. В список, в частности, входят все государства Евросоюза, а также другие страны, которые ввели санкции против России (всего 60).
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 3 марта поддержал законопроект о запрете усыновления российских детей-сирот гражданами недружественных стран. В заключении главы комитета Нины Останиной (КПРФ, выступает соавтором инициативы) отмечалось, что, «отправляя российских детей-сирот на воспитание в зарубежные страны, которые совершают недружественные действия в отношении России, мы тем самым передаем их в руки врага, и это является прямым ударом по будущему нации». По ее мнению, решение о запрете усыновления российских детей гражданами США «было верным».
В поддержку законопроекта поступили отзывы от 21 законодательного органа субъектов РФ и от 43 губернаторов, не поддержали инициативу один глава региона и два заксобрания. В 16 регионах принятие законопроекта поддержали одновременно и заксобрание, и губернатор. Замечания правового управления Госдумы, заключила Останина, «могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению».
По состоянию на конец 2021 г. в российских семьях воспитывалось 455 866 детей-сирот, в иностранных семьях – в 26 раз меньше: 17 498 детей-сирот. Доля иностранного усыновления падает с каждым годом.