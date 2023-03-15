Законопроект о запрете усыновления в недружественные страны отправили на досогласование

Правовое управление Госдумы указало, что в поправках в СК отсутствуют переходные положения, что «создает правовую неопределенность в отношении рассмотрения ранее принятых заявлений от граждан иностранных государств, входящих в вышеназванный перечень». Изначально (с 2021 г.) в правительственный список недружественных России государств входили только США и Чехия, в марте 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине он был впервые расширен. В список, в частности, входят все государства Евросоюза, а также другие страны, которые ввели санкции против России (всего 60).