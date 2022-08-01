Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России

Адвокат BGP Litigation Гаяне Штоян, занимающаяся транснациональными детскими спорами, отмечает, что предложенный в законопроекте запрет на усыновление детей иностранцами не является абсолютным: «Запрет частичный – речь идет о гражданах только тех стран, которые ранее были внесены в список так называемых недружественных». Она добавляет, что мера позиционируется как временная: власти в будущем оставляют потенциальную возможность вновь разрешить усыновление в случае, если страна будет исключена Белым домом из списка недружественных государств. Юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник говорит, что, согласно ратифицированной в 1990 г. Конвенции о правах ребенка, иностранные граждане в России имеют право усыновлять детей, но РФ не обязана в 100% случаев обеспечивать им возможность пользоваться этим правом: «Конвенцией устанавливается лишь принципиальная возможность международного усыновления, но список стран, которые могут быть вовлечены в эту процедуру, не оговаривается».