Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России

Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из РоссииСейчас такой запрет действует только для США
В Госдуму внесен законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран. Его авторами стали депутаты от всех партий, кроме «Единой России». В пояснительной записке авторы говорят о том, что в 2021 г. у иностранных усыновителей находилось 17 498, а у россиян – 455 866 детей-сирот.
По словам соавтора законопроекта Яны Лантратовой («Справедливая Россия»), детей надо отдавать только в том случае, если есть возможность проследить их дальнейшую судьбу: «Пересекая границу, ребенок выходит из поля действия нашей юрисдикции, и мы ему уже не сможем помочь, защитить, если такая помощь потребуется. Тем более когда речь идет о недружественных странах». Правительство утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, ее граждан или юрлиц в мае 2021 г. В список вошли только США и Чехия. В марте 2022 г. перечень на фоне боевых действий на Украине впервые расширен, сейчас в нем 49 государств.
Депутаты считают, что опыт принятия в 2012 г. российского ответа на «акт Магнитского», которым запретили усыновление россиян американцами (так называемый «закон Димы Яковлева»), был «верным решением». Но закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» депутаты корректировать не предложили. Они решили внести изменения лишь в ст. 127 и 146 Семейного кодекса (СК). В ст. 127 перечисляются лица, которые не могут выступать усыновителями. Сейчас это лица, лишенные родительских прав, лица, имевшие судимость, недееспособные и т. д. В ст. 146 содержится аналогичный перечень запретов, касающийся опекунства. Именно в этих нормах СК и предлагается прописать, что граждане недружественных государств не могут усыновлять или брать под опеку детей.
Адвокат BGP Litigation Гаяне Штоян, занимающаяся транснациональными детскими спорами, отмечает, что предложенный в законопроекте запрет на усыновление детей иностранцами не является абсолютным: «Запрет частичный – речь идет о гражданах только тех стран, которые ранее были внесены в список так называемых недружественных». Она добавляет, что мера позиционируется как временная: власти в будущем оставляют потенциальную возможность вновь разрешить усыновление в случае, если страна будет исключена Белым домом из списка недружественных государств. Юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник говорит, что, согласно ратифицированной в 1990 г. Конвенции о правах ребенка, иностранные граждане в России имеют право усыновлять детей, но РФ не обязана в 100% случаев обеспечивать им возможность пользоваться этим правом: «Конвенцией устанавливается лишь принципиальная возможность международного усыновления, но список стран, которые могут быть вовлечены в эту процедуру, не оговаривается».
Генеральный директор консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко говорит, что действующая Конституция позволяет вносить такие изменения в законодательство. Эксперт объясняет это введенной в 2020 г. ст. 67.1, в которой говорится о том, что одним из важных приоритетов для государства являются семья и дети.