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Общество

Евгения Ройзмана арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской символики

Защита экс-мэра Екатеринбурга намерена обжаловать решение суда
Яна Суринская
Донат Сорокин / ТАСС

Ленинский районный суд назначил экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, который был в 2022 г. признан в России иноагентом, административный арест сроком 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. Суд признал его виновным в правонарушении, предусмотренным ч.1 ст. 20.3 КоАП России.

Сотрудники полиции задержали экс-мэра утром 16 марта, после этого уже в отделении на него был составлен протокол. Поводом для возбуждения административного дела стал пост во «ВКонтакте» с видеороликом ФБК, который признан в России экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 г. В ролике, как установили следователи МВД, содержалась символика команды.

В ходе судебного заседания Ройзман и его защита настаивали на том, что он не пользуется страницей во «ВКонтакте». Адвокат Владислав Идамжапов также отметил, что административное дело нужно прекратить в связи с истекшими сроками давности (так как трехмесячный срок привлечения к ответственности уже вышел).

Исследовав доказательства и выслушав обе стороны, судья Владимир Ушаков согласился с представителями МВД. Ройзмана после суда поместят в спецприемник. Как ожидается, Идамжапов обжалует решение суда об аресте в ближайшее время.

Ранее жена политика Юлия Крутеева назвала дело «очень странным». «Когда-то кто-то во «ВКонтакте» завел группу поддержки под названием «Евгений Ройзман». <...> И вот кто-то написал донос – это было в конце прошлого года, что якобы Ройзман выставляет какие-то материалы», – рассказала она «Ведомостям».

По ее словам, сегодня полицейские «неожиданно приехали» к Ройзману по тому же поводу, сообщив, что сопроводят его для составления протокола. Крутеева подчеркнула, что ее муж «никогда сам не пользовался «ВКонтакте».

Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК). Суд избрал ему в августе 2022 г. меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ройзману запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, в котором Ройзман негативно высказался о спецоперации России на Украине.

В начале марта Идамжапов сообщил ТАСС, что расследование дела о дискредитации российской армии завершено. По его словам, рассмотрение может начаться к концу марта.

В 2022 г. Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга обязал экс-мэра выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. В апреле Ройзман получил еще один штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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