Евгения Ройзмана арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской символики

Сотрудники полиции задержали экс-мэра утром 16 марта, после этого уже в отделении на него был составлен протокол. Поводом для возбуждения административного дела стал пост во «ВКонтакте» с видеороликом ФБК, который признан в России экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 г. В ролике, как установили следователи МВД, содержалась символика команды.