Евгения Ройзмана задержала полиция

В разговоре с ТАСС Идамжапов уточнил, что основанием для протокола об административном правонарушении стал пост «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что экс-мэр Екатеринбурга непричастен к правонарушению, у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе. По словам Идамжапова, дело будет рассмотрено сегодня в суде. Ройзману грозит до 15 суток ареста.