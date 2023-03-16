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Евгения Ройзмана задержала полиция

Экс-мэра Екатеринбурга обвинили в том, что он сделал перепост во «ВКонтакте»
Анастасия Швецова Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом иноагентом) задержала полиция, его обвиняют в демонстрации экстремистской символики, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Владислав Идамжапов.

«Евгения Вадимовича будут доставлять в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении», — рассказал он.

В разговоре с ТАСС Идамжапов уточнил, что основанием для протокола об административном правонарушении стал пост «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что экс-мэр Екатеринбурга непричастен к правонарушению, у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе. По словам Идамжапова, дело будет рассмотрено сегодня в суде. Ройзману грозит до 15 суток ареста.

Жена политика Юлия Крутеева назвала дело «очень странным». 

«Когда-то кто-то во «ВКонтакте» завел группу поддержки под названием «Евгений Ройзман». <...> И вот кто-то написал донос — это было в конце прошлого года, что якобы Ройзман выставляет какие-то материалы. Уже тогда было предъявлено, но разобрались, сделали заключение, что он не имеет отношения», — рассказала она «Ведомостям».

По ее словам, сегодня полицейские «неожиданно приехали» к Ройзману по тому же поводу, сообщив, что сопроводят его для составления протокола. Крутеева подчеркнула, что ее муж «никогда сам не пользовался «ВКонтакте».

Сейчас Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Бывшего мэра Екатеринбурга задержали 24 августа 2022 г. Причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, в котором Ройзман негативно высказался о спецоперации России на Украине.

Политику грозит до трех лет лишения свободы. Согласно поправкам в УК РФ, которые ранее приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, наказание может ужесточиться до пяти лет тюрьмы. Свою вину Ройзман признает.

В начале марта Идамжапов сообщил ТАСС, что расследование дела о дискредитации российской армии завершено. По его словам, рассмотрение может начаться к концу марта.

В 2022 г. Евгения Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга обязал экс-мэра выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. В апреле Ройзман получил еще один штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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