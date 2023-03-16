Евгения Ройзмана задержала полиция

Евгения Ройзмана задержала полицияЭкс-мэра Екатеринбурга обвинили в том, что он сделал перепост во «ВКонтакте»
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом иноагентом) задержала полиция, его обвиняют в демонстрации экстремистской символики, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Владислав Идамжапов.
«Евгения Вадимовича будут доставлять в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении», — рассказал он.
В разговоре с ТАСС Идамжапов уточнил, что основанием для протокола об административном правонарушении стал пост «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что экс-мэр Екатеринбурга непричастен к правонарушению, у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе. По словам Идамжапова, дело будет рассмотрено сегодня в суде. Ройзману грозит до 15 суток ареста.
Жена политика Юлия Крутеева назвала дело «очень странным».
«Когда-то кто-то во «ВКонтакте» завел группу поддержки под названием «Евгений Ройзман». <...> И вот кто-то написал донос — это было в конце прошлого года, что якобы Ройзман выставляет какие-то материалы. Уже тогда было предъявлено, но разобрались, сделали заключение, что он не имеет отношения», — рассказала она «Ведомостям».
По ее словам, сегодня полицейские «неожиданно приехали» к Ройзману по тому же поводу, сообщив, что сопроводят его для составления протокола. Крутеева подчеркнула, что ее муж «никогда сам не пользовался «ВКонтакте».
Сейчас Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Бывшего мэра Екатеринбурга задержали 24 августа 2022 г. Причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, в котором Ройзман негативно высказался о спецоперации России на Украине.
Политику грозит до трех лет лишения свободы. Согласно поправкам в УК РФ, которые ранее приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, наказание может ужесточиться до пяти лет тюрьмы. Свою вину Ройзман признает.
В начале марта Идамжапов сообщил ТАСС, что расследование дела о дискредитации российской армии завершено. По его словам, рассмотрение может начаться к концу марта.
В 2022 г. Евгения Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга обязал экс-мэра выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. В апреле Ройзман получил еще один штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.