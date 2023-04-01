Наместника Киево-Печерской лавры хотят отправить под домашний арест

Наместника Киево-Печерской лавры хотят отправить под домашний арестМитрополита Украинской православной церкви заподозрили в разжигании религиозной вражды
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что его отправили под домашний арест. Кадры общения с прихожанами митрополита, которому ранее сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) вручила подозрение, опубликовал 1 апреля портал Vesti.ua.
«Мне дали домашний арест», – сказал Павел. При этом суд пока не избрал меру пресечения митрополиту. Он заявил о плохом самочувствии: в результате заседание перенесли на 3 апреля.
Наместник лавры заявил, что ему инкриминируют межрелигиозную рознь за то, что он назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания раскольником, пишет портал. Ранее сегодня митрополит Павел сообщил о получении подозрения от СБУ и предстоящих в связи с этим обысках в его доме. Он заявил, что не будет препятствовать правоохранителям.
Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ позднее уточнило, что наместнику Киево-Печерской лавры выписали подозрение по двум статьям УК: ст. 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и ст. 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).
Украинские издания сообщили, что под стенами лавры начало собираться больше людей. По данным Vesti.ua, межу сторонником ПЦУ и монахом Украинской православной церкви (УПЦ) завязалась драка.
Возле корпуса наместника Киево-Печерской Лавры находятся несколько десятков сотрудников СБУ и полиции, у главного входа лавры также дежурят сотрудники правоохранительных органов, добавляет «Страна.ua». По данным издания, на месте находятся около 20 человек, которые выступают за изгнание УПЦ из лавры. При этом около 100 верующих УПЦ ожидали начала молебна в храме святого Агапита у главных ворот лавры.
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали возможное заключение митрополита Павла под домашний арест. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что это происходит по «надуманным обвинениям» и является «закономерным продолжением беззакония, творимого сегодня украинской властью».
«Такой вот «диалог» с представителями крупнейший христианской конфессии Украины… Аргументы кончились. Или их и не было?» – написал Легойда в своем Telegram-канале.
В январе офис генпрокурора Украины сообщил об открытии в отношении митрополита уголовного производства. Дело, как писали СМИ, возбудили по факту его «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений».
В частности, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на церковь», писали украинские СМИ.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».
23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. По словам адвоката Киево-Печерской лавры протоиерея Никиты Чекмана, священнослужители не раз обращались к украинским властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора.
Суд отклонил иск УПЦ о признании недействительным расторжение договора аренды, говорил министр культуры Украины Александр Ткаченко. В УПЦ затем уточнили, что суд отклонил просьбу Украинской православной церкви, чтобы на время рассмотрения дела «в отношении монастыря не совершались противоправные действия», но в удовлетворении самого иска по делу об аренде Киево-Печерской лавры он не отказывал.
Из-за выселения монахов из Киево-Печерской лавры беспокойство ранее выразил папа Римский Франциск, он призвал заинтересованные стороны с уважением относиться к местам религиозного поклонения.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.
Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ. С начала боевых действий на Украине ПЦУ и УПЦ МП обвиняют друг друга в попытках захватить храмы.