В России стартовала программа повышения квалификации для преподавателей истории в непрофильных вузах

Замминистра образования Ольга Петрова указала на то, как тяжело было убеждать учащихся на технических направлениях подготовки, что им нужна история. По ее словам, этот предмет – «фундамент» знания. «В непрофильные вузы поступают ребята, которые не сдают историю и обществознание в качестве ЕГЭ. Мы понимаем, что в старших классах дети делают больший упор на предметы [для сдачи], эти два года – потеря погружения. Это уже задача для преподавателя истории», – отметила она. Запрос на единую концепцию был давно сформирован преподавателями, которые получат методические пособия, заключила чиновница.