В России стартовала программа повышения квалификации для преподавателей истории в непрофильных вузах

В России стартовала программа повышения квалификации для преподавателей истории в непрофильных вузахПреподавание по новой концепции стартует с 1 сентября текущего года
Минобрнауки и Российская академия образования (РАО) 17 апреля запустили программу повышения квалификации для преподавателей вузов, ведущих курс истории России на неисторических специальностях и направлениях. Президент РАО и экс-министр просвещения Ольга Васильева указала, что последний государственный запрос на повышение квалификации преподавателей истории в непрофильных вузах был в 1971 г. «Эта программа вскоре была забыта. Мы пережили большой период времени, так сказать, «вольного отношения» к преподаванию истории в непрофильных вузах», – отметила она.
Васильева напомнила о концепции преподавания курса «История России» для неисторических специальностей в вузах, которая была утверждена 3 февраля. Это не значит, заверила она, что наступил конец «академической воле и свободе». «Вы лучше меня знаете, какие тяжелые этапы мы прошли в преподавании истории фактически с 1992 г. Чего мы только не преподавали. Я анализировала, что и как тогда преподавалось в вузах. Честно говоря, приходила в некоторое замешательство», – добавила она.
Замминистра образования Ольга Петрова указала на то, как тяжело было убеждать учащихся на технических направлениях подготовки, что им нужна история. По ее словам, этот предмет – «фундамент» знания. «В непрофильные вузы поступают ребята, которые не сдают историю и обществознание в качестве ЕГЭ. Мы понимаем, что в старших классах дети делают больший упор на предметы [для сдачи], эти два года – потеря погружения. Это уже задача для преподавателя истории», – отметила она. Запрос на единую концепцию был давно сформирован преподавателями, которые получат методические пособия, заключила чиновница.
Ранее каждая кафедра шла «своим путем», что недопустимо для такой важной сферы, как историческое просвещение, заявил заместитель директора Института российской истории РАН Виктор Захаров. Говоря о процессе разработки концепции, он уточнил, что всего было 600 замечаний и предложений на этапе ее обсуждения, при этом говорили, что «концепция очень серьезная».
Васильева пояснила «Ведомостям», что программа повышения квалификации преподавателей истории в непрофильных вузах затронет восемь федеральных округов, она будет действовать до июня 2023 г. Минобрнауки вместе с РАО также выбрало восемь федеральных университетов, на базе которых будет вестись работа. «Региональные историки, которые входят в Российское историческое общество, будут приглашаться, чтобы читать лекции», – добавила она.
Директор учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ Григорий Консон отметил, что в текущем учебном году линейку гуманитарно-социальных дисциплин на Физтехе обновили. Было создано четыре академических трека, из которых студенты в зависимости от собственных интересов могли выбрать дисциплину с уклоном в историю и философию науки, историю и философию культуры, классическую историю России и историко-философский подход к познанию взаимодействия России и мира.
Минобрнауки утвердило концепцию преподавания курса «История России» для неисторических специальностей в вузах в феврале. Учебный курс в вузах будет включать в себя преподавание не только отечественной, но и всеобщей истории. В качестве наиболее актуальных тем мировой истории были выбраны революции и реформы, освоение новых территорий и колониальная политика, причины и предпосылки глобальных конфликтов и мировых войн. Большое внимание уделяется странам Европы. Необходимо показать студентам, какие важные процессы в истории России отразились в истории края. Отраслевая же история важна как аспект профессиональной подготовки.