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Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова арестована в Москве

Она проходит по делу о хищении через «Пушкинские карты»
Анастасия Морозова Мария Истомина
Владимир Трефилов / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшую заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили корреспонденту «Ведомостей» в суде.

Яриловой предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В соответствии с этой статьей максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

«Ведомости» направили запрос в Минкультуры. Там ответили, что знают о задержании Яриловой. Также там пообещали содействовать правоохранительным органам в расследовании. Других подробностей дела в ведомстве не привели.

Ранее ТАСС писал, что задержание связано с расследованием уголовного дела, которое было возбуждено в марте 2023 г. по факту хищения более 200 млн руб. при участии в проекте «Пушкинская карта».

Уголовное дело по факту хищения через «Пушкинскую карту»

Расследование проводится в отношении жителей Москвы Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Им предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальный срок по этой статье также составляет десять лет. 
По версии следствия, в 2022 г. Гурбанов, Сафонов и Якубов похитили более 200 млн руб. через организацию «массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий». Троих обвиняемых заключили под стражу, а на их имущество общей стоимостью более 100 млн руб. был наложен арест.
9 марта директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о преступной схеме, в рамках которой преступники присвоили 100 млн руб. с помощью программы «Пушкинская карта». Чиханчин пояснил, что злоумышленники составляли списки людей, которые на бумаге должны были получать льготы, но присваивали средства себе.

Ольга Ярилова начала работать в Минкультуры в 2005 г. С 2013 по 2018 г. она была директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры. На этой должности она курировала сферу туризма и региональной политики в министерстве. Также она отвечала за разработку нацпроекта «Культура».

Замминистра культуры Ярилова была назначена летом 2018 г. На этом посту изначально она контролировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления. После того как в 2021 г. число замминистра культуры было сокращено с шести до четырех, Ярилова начала отвечать за координацию деятельности департамента кинематографии и цифрового развития вместо ушедшего из ведомства Максима Ксензова, который был ответственен за цифровую трансформацию. Вместе с тем в Минкультуры Ярилова курировала работу общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Она была освобождена от должности замминистра культуры в сентябре 2022 г. по собственному желанию.

В 2019 г. Ярилова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди других наград – нагрудный знак Минкультуры «За вклад в российскую культуру» (2012 г.), медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма» (2014 г.), а также различные благодарности и почетные грамоты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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