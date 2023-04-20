Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова арестована в Москве

Уголовное дело по факту хищения через «Пушкинскую карту»

Расследование проводится в отношении жителей Москвы Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Им предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальный срок по этой статье также составляет десять лет.

По версии следствия, в 2022 г. Гурбанов, Сафонов и Якубов похитили более 200 млн руб. через организацию «массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий». Троих обвиняемых заключили под стражу, а на их имущество общей стоимостью более 100 млн руб. был наложен арест.

9 марта директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о преступной схеме, в рамках которой преступники присвоили 100 млн руб. с помощью программы «Пушкинская карта». Чиханчин пояснил, что злоумышленники составляли списки людей, которые на бумаге должны были получать льготы, но присваивали средства себе.