Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова арестована в Москве

Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова арестована в МосквеОна проходит по делу о хищении через «Пушкинские карты»
Басманный районный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшую заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили корреспонденту «Ведомостей» в суде.
Яриловой предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В соответствии с этой статьей максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
«Ведомости» направили запрос в Минкультуры. Там ответили, что знают о задержании Яриловой. Также там пообещали содействовать правоохранительным органам в расследовании. Других подробностей дела в ведомстве не привели.
Ранее ТАСС писал, что задержание связано с расследованием уголовного дела, которое было возбуждено в марте 2023 г. по факту хищения более 200 млн руб. при участии в проекте «Пушкинская карта».
Уголовное дело по факту хищения через «Пушкинскую карту»
Расследование проводится в отношении жителей Москвы Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Им предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальный срок по этой статье также составляет десять лет.
По версии следствия, в 2022 г. Гурбанов, Сафонов и Якубов похитили более 200 млн руб. через организацию «массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий». Троих обвиняемых заключили под стражу, а на их имущество общей стоимостью более 100 млн руб. был наложен арест.
9 марта директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о преступной схеме, в рамках которой преступники присвоили 100 млн руб. с помощью программы «Пушкинская карта». Чиханчин пояснил, что злоумышленники составляли списки людей, которые на бумаге должны были получать льготы, но присваивали средства себе.
Ольга Ярилова начала работать в Минкультуры в 2005 г. С 2013 по 2018 г. она была директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры. На этой должности она курировала сферу туризма и региональной политики в министерстве. Также она отвечала за разработку нацпроекта «Культура».
Замминистра культуры Ярилова была назначена летом 2018 г. На этом посту изначально она контролировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления. После того как в 2021 г. число замминистра культуры было сокращено с шести до четырех, Ярилова начала отвечать за координацию деятельности департамента кинематографии и цифрового развития вместо ушедшего из ведомства Максима Ксензова, который был ответственен за цифровую трансформацию. Вместе с тем в Минкультуры Ярилова курировала работу общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Она была освобождена от должности замминистра культуры в сентябре 2022 г. по собственному желанию.
В 2019 г. Ярилова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди других наград – нагрудный знак Минкультуры «За вклад в российскую культуру» (2012 г.), медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма» (2014 г.), а также различные благодарности и почетные грамоты.