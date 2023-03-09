Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о крупных махинациях с «Пушкинской картой»
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о преступной схеме, в рамках которой преступники присвоили 100 млн руб. с использованием «Пушкинской карты».
«Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект «Пушкинская карта»... появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн руб. Сейчас она выявлена», – рассказал он.
Злоумышленники составляли мнимые списки людей, которые на бумаге должны были получать льготы, пояснил Чиханчин. Преступники были задержаны, а активы арестованы, добавил он.
«Что ни сделаешь – везде жулики появляются», – отметил Путин.
Программа «Пушкинская карта» – совместный проект Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Программа стартовала в сентябре 2021 г. Ее участники – россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» (оператор – «Почта банк») с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год. Сейчас их можно тратить на посещение театров, музеев, филармоний, концертных залов, кинотеатров и домов культуры.
Как писали ранее «Ведомости», Минцифры обсуждает с Минкультуры возможность включения электронных книг в программу «Пушкинская карта». Включение книг в «Пушкинскую карту» поддержал президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр России Сергей Степашин.