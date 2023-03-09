Для молодых ученых и олимпиадников разработали аналог «Пушкинской карты»Проект со льготами и скидками заработает с 24 июня
Новый проект по поддержке молодых ученых и олимпиадников «Менделеевская карта» будет запущен 24 июня, рассказал журналистам первый заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») на презентации программы. По его словам, целевая аудитория проекта делится на три части – молодые ученые, школьники и студенты. «Дмитрий Иванович [Менделеев] одним из первых осознал роль науки в развитии государства. Помимо этого он самый популярный русский ученый как в нашей стране, так и в мире», – пояснил Мажуга выбор названия проекта.
Необходимо поддерживать молодежь, которая будет вовлекаться в сектор разработки и делать важные открытия, отметил он. Участниками проекта могут стать около 200 000 человек, из которых около 160 000 молодых ученых и 40 000 студентов и школьников – победителей олимпиад.
Для владельцев карт предусмотрены программы лояльности, которые разделены на две категории. Это научные преференции: скидки или льготы для пользования ЦКП (центры коллективного пользования), ЦОД (центры обработки данных), электронными библиотеками или базами данных, программным обеспечением (ПО) отечественного производства. «Второй блок – это льготы, преференции, программа лояльности при путешествии, командировках и занятии спортом. В целом это также социальная культурная среда – музеи, театры, выставки», – добавил Мажуга.
В отличие от программы «Пушкинская карта», которая стартовала в сентябре 2021 г., на «Менделеевской карте» не будет депозита. Первую карту планируется выдать 24 июня.
Замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский пояснил, что ведомство также выступило в качестве инициатора проекта. По его словам, на сегодняшний день в России действует много программ для поддержки молодых ученых, которые уже приносят результаты. «Сегодня у нас около 45% исследователей моложе 40 лет. Для примера, в начале нулевых этот показатель был порядка 20%. Наша наука – одна из самых молодых в мире», – подчеркнул Секиринский.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, в свою очередь, отметил, что важно смотреть и на другие показатели – сколько людей покидает научную деятельность и почему так происходит. «Мы видим, что фактически половина тех людей, которые покидают исследовательскую деятельность, – это тоже наша молодежь. Важно говорить о дополнительных мерах стимулирования. Денег много не бывает – для молодых ученых ничего не должно быть жалко», – считает он.
Мажуга пояснил «Ведомостям», что оператором проекта выступит РХТУ им Д. И. Менделеева. Вуз станет агрегатором, где будет собираться информация о молодых ученых. Помимо этого университет будет выдавать карты и общаться с партнерами проекта. Говоря о партнерах, он уточнил, что они уже есть на данном этапе. С ними прошли переговоры, а также были определены скидки и аудитория проекта. «Мы не хотим пока раскрывать партнеров. Давайте подождем, некая интрига будет у нас до 24 июня», – отметил он.
Карту смогут получить молодые ученые, которыми считаются все, кто занимается профессиональной научной или научно-технической деятельностью, работает в соответствующей организации или является аспирантом. Они также могут не иметь научной степени. Школьники и студенты могут получить карту, если они являются победителями предметных олимпиад, добавил он.
Формирование живого сообщества молодых ученых и инженеров – важная часть стратегии развития РХТУ как экосистемы, где грань между академической наукой и современными наукоемкими производствами постепенно исчезает, отметил и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Илья Воротынцев. По его словам, идет необходимая работа для того, чтобы как можно больше ребят увлекалось естественными науками, особенно химией, еще в школе, чтобы им было интересно объединяться в команды, проводить исследования и как можно раньше начинать делать практико-ориентированные проекты.