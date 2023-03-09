Для молодых ученых и олимпиадников разработали аналог «Пушкинской карты»

Мажуга пояснил «Ведомостям», что оператором проекта выступит РХТУ им Д. И. Менделеева. Вуз станет агрегатором, где будет собираться информация о молодых ученых. Помимо этого университет будет выдавать карты и общаться с партнерами проекта. Говоря о партнерах, он уточнил, что они уже есть на данном этапе. С ними прошли переговоры, а также были определены скидки и аудитория проекта. «Мы не хотим пока раскрывать партнеров. Давайте подождем, некая интрига будет у нас до 24 июня», – отметил он.