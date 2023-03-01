Минцифры предлагает включить электронные книги в «Пушкинскую карту»Расширение программы поддерживает и Российский книжный союз
Минцифры обсуждает с Минкультуры возможность включения электронных книг в программу «Пушкинская карта». Об этом 1 марта 2023 г. на конференции «Книжные и электронные ресурсы в России» рассказал директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.
«В случае включения книг в программу их ассортимент, доступный для покупки по карте, вероятно, будет модерироваться», – уточнил «Ведомостям» Григорьев. В этот ассортимент должны попасть произведения не только классической, но и современной литературы, которая интересна молодежи, считает он.
«Нам известно об этой инициативе, мы ее изучаем, формируем позицию», – заявил «Ведомостям» представитель Минкультуры.
Программа «Пушкинская карта» – совместный проект Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Программа стартовала в сентябре 2021 г. Ее участники – россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» (оператор – «Почта банк») с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год. Сейчас их можно тратить на посещение театров, музеев, филармоний, концертных залов, кинотеатров и домов культуры.
Включение книг в «Пушкинскую карту» поддержал президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр России Сергей Степашин: «Это большая возможность для популяризации литературы». Распространение этой программы на книги, как одну из необходимых мер господдержки для книжного рынка, ранее упоминал в интервью «Ведомостям» и совладелец издательской группы «Эксмо–АСТ» Олег Новиков.
В 2022 г. российский рынок цифровых книг (электронные и аудиокниги) впервые показал нулевую динамику год к году, объем продаж сохранился на уровне 11 млрд руб., следует из данных «Эксмо–АСТ». Весь книжный рынок в России в денежном выражении за указанный период увеличился на 10% до 109 млрд руб. Но по количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг (без учета цифровых книг и учебной литературы) продемонстрировал падение на 7%.
Опрошенные «Ведомостями» участники рынка поддерживают распространение «Пушкинской карты» на книги.
«Возможность оплаты электронных книг “Пушкинской картой” позволит привлечь на книжные сервисы молодую читающую аудиторию», – считает руководитель сервиса «Строки» Евгения Рыкалова.
При текущих масштабах программы книжный рынок мог бы получить дополнительную поддержку в размере как минимум 3-5% от его объема, оценивает Сергей Анурьев, гендиректор группы компаний «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Чтец» и «Литрес: Библиотека»). Кроме того, эта мера позволит расширить аудиторию и самой госпрограммы, считает он: «В небольших городах и деревнях, как правило, нет музеев и театров, и книга в этом случае является единственной [доступной] культурной ценностью».
Но для качественной реализации этой инициативы необходимо уточнить, например, критерии отбора книг в рамках программы, составить список площадок, на которые она будет распространяться, считает директор по маркетингу издательского дома «Альпина» Ирина Антонова. Следует также уточнить и то, какую долю годового номинала карты можно будет потратить на книги, добавляет она.
Также нужно определиться с тем, какие конечные цены будут установлены на книги и каким будет порядок расчетов с издательствами, замечает гендиректор издательства «Рипол классик» Сергей Макаренков.