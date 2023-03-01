Минцифры предлагает включить электронные книги в «Пушкинскую карту»

При текущих масштабах программы книжный рынок мог бы получить дополнительную поддержку в размере как минимум 3-5% от его объема, оценивает Сергей Анурьев, гендиректор группы компаний «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Чтец» и «Литрес: Библиотека»). Кроме того, эта мера позволит расширить аудиторию и самой госпрограммы, считает он: «В небольших городах и деревнях, как правило, нет музеев и театров, и книга в этом случае является единственной [доступной] культурной ценностью».