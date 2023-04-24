Вильфанд: практическая предсказуемость погоды – семь дней

Поэтому точность долгосрочных прогнозов невысока. «Предположим, что мы знаем абсолютно все законы атмосферной циркуляции, во всех масштабах знаем и описываем взаимодействие воздуха с подстилающей средой и другие виды взаимодействия и при этом научились решать сложнейшие дифференциальные уравнения, с помощью которых прогнозируют погоду. Даже в таком случае, зная все законы физики и обладая суперкомпьютером, мы не можем прогнозировать погоду на сколько угодно долгий срок», – говорит Вильфанд.