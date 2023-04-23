«Не нужно бояться изменения климата»

– В 1950 г. была сформулирована и подписана всеми странами конвенция Всемирной метеорологической организации. Именно она и обязывает все национальные службы передавать по каналам глобальной системы телесвязи информацию. Когда ее принимали, было только два вида наблюдений. Первый – это наземные наблюдения, ручные, естественно. Наблюдатели снимали данные в будочках: температуру, давление, ветер и т. д. Второй – аэрологическое зондирование атмосферы, те самые шары, которые фиксируют температуру, влажность, другие показатели атмосферы в воздухе. Передачи шли даже в очень сложные годы, например в 1962 г. во время Карибского кризиса. Но за последние годы ситуация заметно изменилась. Все больше значимый вес для прогноза погоды составляют данные дистанционного зондирования со спутника. И вот проблема с передачей информации по спутникам как раз существует.