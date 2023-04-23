«Не нужно бояться изменения климата»Руководитель Гидрометцентра о влиянии глобального потепления на экономику и важности прогнозов для развития
Последние несколько лет разные регионы России сталкиваются либо с засухой, либо, наоборот, с паводками и прочими катаклизмами, что отражается на урожайности. Метеорологи пророчат возвращение жаркого лета, а обыватели скептически относятся к прогнозам. В интервью «Ведомостям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какие прогнозы сбываются, а какие – никогда, а также как влияет на экономику глобальное потепление.
– В 1950 г. была сформулирована и подписана всеми странами конвенция Всемирной метеорологической организации. Именно она и обязывает все национальные службы передавать по каналам глобальной системы телесвязи информацию. Когда ее принимали, было только два вида наблюдений. Первый – это наземные наблюдения, ручные, естественно. Наблюдатели снимали данные в будочках: температуру, давление, ветер и т. д. Второй – аэрологическое зондирование атмосферы, те самые шары, которые фиксируют температуру, влажность, другие показатели атмосферы в воздухе. Передачи шли даже в очень сложные годы, например в 1962 г. во время Карибского кризиса. Но за последние годы ситуация заметно изменилась. Все больше значимый вес для прогноза погоды составляют данные дистанционного зондирования со спутника. И вот проблема с передачей информации по спутникам как раз существует.
– Нет, она раньше появилась, просто она не была так остра. Конвенция тут не работает, а потому заключаются договоры с американской и европейской спутниковыми системами по отдельности. У нас тоже, конечно же, есть своя спутниковая группировка, но значительная часть инструментария на спутниках устарела. Вот природоресурсные спутники хороши, но они дают информацию на ограниченной площади.
Метеорологические спутники двух бывают видов. Полярно-орбитальный, когда спутник летит от Южного полюса к Северному полюсу, а под ним вращается Земля и он сканирует атмосферу в разных регионах планеты. Геостационарный спутник, который висит над экватором на очень большой высоте – около 36 000 км, движется вместе с планетой и все время фиксирует одну и ту же область – достаточно большую. В российской спутниковой метеорологии недавно был уникальный прорыв – просто событие мирового значения! – запущен спутник «Арктика». Он может в течение длительного времени находиться над полярными регионами, которые недостижимы для геостационара.