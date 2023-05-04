Производители заметили высокий спрос на вакцину от клещевого энцефалита

Производители заметили высокий спрос на вакцину от клещевого энцефалитаКлещи уже покусали более 21 700 человек в России
В медицинские организации в 2023 г. из-за укусов клещей обратилось более 21 700 человек, а также были выявлены первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом, сообщили в Роспотребнадзоре. Сколько последних – ведомство не уточняет, как нет данных и о регионах, в которых эти случаи были. «Ведомости» направили запросы в Роспотребнадзор и Минздрав.
Ежегодно ведомство составляет список эндемичных субъектов РФ по клещевому вирусному энцефалиту, как правило, в него входят регионы Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Урала, но и в ЦФО есть районы распространения вируса. По данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в России зарегистрировано два производителя вакцин против клещевого энцефалита, это НПО «Микроген», входящее в холдинг «Нацимбио», и Центр им. Чумакова.
Как заявил «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, закупки вакцины не происходят централизованно через федеральный Минздрав, а осуществляются регионами самостоятельно. По его словам, во многом это обусловлено тем, что исторически есть неэндемичные регионы, для которых закупки вакцины от клещевого энцефалита не требуются. По данным Роспотребнадзора, в 2023 г. в планах привить 3,48 млн человек, в прошлом году – 3,5 млн.
За четыре месяца 2023 г., выпуск вакцин для профилактики клещевого энцефалита вырос на 28%, сообщили «Ведомостям» в «Нацимбио». «Дефицита препарата в России на данный момент нет. Все заявки на поставку препаратов исполнены НПО «Микроген» в полном объеме», – сообщил представитель компании в ответ на запрос «Ведомостей».
Что такое клещевой энцефалит
Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, для которого характерно поражение центральной нервной системы. Вирус передается человеку при присасывании зараженного клеща. Кроме того, заразиться можно, употребляя непастеризованное молоко и продукты из молока коз, овец, коров, так как в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке этих животных, указывает Роспотребнадзор. Течение заболевания может быть как бессимптомным, так и тяжелым с поражением нервной системы и гибелью нейронов, что может привести к смерти. После перенесенной тяжелой инфекции нейроны не восстанавливаются и части нервной системы не могут выполнять свою функцию, поэтому высок уровень инвалидизации: остаются параличи конечностей и мышц туловища, эпилепсия, синдром хронической усталости и т. п.
В минздраве Московской области, где эндемичны по клещевому энцефалиту два района, «Ведомостям» сообщили, что ежегодно приобретают более 25 000 доз прививок для детей и взрослых. В департаменте здравоохранения Москвы на 2023 г. потребность оценили в 55 000 доз для разных возрастов, из них 40 000 уже поступило в столицу. В Новосибирской области, где 23 из 33 административных районов эндемичны, сообщили, что на момент 24 апреля заключены контракты на поставку 246 875 доз вакцины и проводятся процедуры по закупке еще 302 000 доз, общую потребность области региональный минздрав оценил в среднем в 500 000 доз.
В медицинские организации Кемеровской области, где, по данным Роспотребнадзора, во всех районах фиксируется распространение энцефалитного клеща, распределено 262 840 доз вакцины против вируса, сообщили «Ведомостям» в минздраве Кузбасса. Запас вакцин на складе там оценили еще в 318 440 доз. В Республике Татарстан, где 30 районов-эндемиков из 45, сообщили о закупке 9230 доз вакцины, уточнив, что это количество в 2 раза превышает число закупленных доз в прошлом году.
3,48 млн
человек планируется привить от клещевого энцефалита в 2023 году
По данным RNC Pharma, в I квартале 2023 г. было произведено 1,64 млн доз, это на 84 800 доз меньше, чем за аналогичный период 2022 г. По словам Беспалова, из-за более раннего, чем обычно, всплеска активности клещей спрос превысил имеющиеся объемы в некоторых регионах. «Ситуация должна нормализоваться в ближайшие несколько недель, производственные мощности по данным препаратам позволяют относительно быстро нарастить выпуск и покрыть дефицит», – рассказал он. 65% изготовленных в текущем году доз произвел Центр им. Чумакова.
Первичный курс вакцинации включает две прививки с интервалом в один месяц и через две недели после прохождения полного курса вакцинации человек считается защищенным, пояснила «Ведомостям» ведущий научный сотрудник Центра им. Чумакова Любовь Козловская, если следовать этой схеме, то для поддержания иммунитета третью прививку стоит сделать через год. Из-за длительности первичного курса вакцинации рекомендуется прививаться осенью-зимой до наступления периода активности клещей. По словам Козловской, экстренная профилактика также возможна: первую и вторую необходимые прививки в таком случае делают с интервалом в две недели, но и такую вакцинацию лучше проводить за месяц до поездки в эндемический район. «Применение вакцины после присасывания клеща не проводится. Возможно введение препарата готовых антител против клещевого энцефалита», – сообщила она.
Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник говорит, что даже введение противоклещевого иммуноглобулина гарантирует защиту менее чем на 50%.