Четверть россиян хотели бы стать фермерами

Общеэкономические, рыночные условия, особенности рынков продовольствия и действующее регулирование заточены больше на крупный и средний бизнес, говорит вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова. Чтобы выполнить все предъявляемые условия и требования, фермерам необходимо иметь штат специалистов. Для маленьких хозяйств это становится слишком сложной нагрузкой, которую они нести не могут, отмечает она.