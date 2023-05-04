Четверть россиян хотели бы стать фермерами

Четверть россиян хотели бы стать фермерамиОни считают сельское хозяйство перспективной и приоритетной для государства отраслью
27% россиян хотели бы попробовать заняться фермерством. Чаще всего готовность к предпринимательству в сфере сельского хозяйства демонстрируют мужчины в возрасте от 35 до 44 лет (37% опрошенных), среди которых 33% жителей регионов Поволжья и 30% – Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Это следует из данных опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).
Желание заниматься сельским хозяйством также связано с представлениями респондентов о сельской жизни, отмечается в исследовании. 43% опрошенных, считающих ее привлекательнее городской, хотели бы стать фермерами. Такой ответ дали и 36% жителей пригородов городов-миллионников.
Исследование проводилось в феврале 2023 г., в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов страны. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Более половины опрошенных (58%) даже теоретически не могут представить себя в роли фермера. Согласно данным НАФИ, основными препятствиями для ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства россияне называют отсутствие профессиональных знаний (53%), необходимость осуществлять тяжелый физический труд (43%), неподходящий возраст и состояние здоровья (37%). 25% респондентов отмечают отсутствие стартового капитала, а 23% указывают на нежелание членов семьи жить в сельской местности.
Чаще всего представить себя в роли фермера отказываются женщины (62% против 53% среди респондентов-мужчин), молодые люди и россияне старше 55 лет (66 и 67% соответственно).
При этом, согласно данным исследования, 85% респондентов считают, что у сельского хозяйства как отрасли большие перспективы в будущем. 83% уверены, что отечественные фермеры смогут обеспечить страну продовольствием, а 79% считают российскую продукцию качественной и соответствующей международным стандартам. 73% россиян называют сельское хозяйство приоритетной для государства отраслью, 70% – наукоемкой.
Респонденты чаще всего наделяют образ среднего фермера позитивными чертами. 93% представляют его трудолюбивым, хозяйственным и практичным (92 и 91% соответственно), энергичным (89%) и инициативным (86%). Также опрошенные склонны считать, что бизнесмен в сфере сельского хозяйства должен быть коммуникабельным (86%) и обладать высоким уровнем профессиональных знаний (85%).
Негативные оценки имиджа отрасли встречаются реже, следует из опроса. Например, 41% опрошенных считают работу фермера непрестижной.
Жизнестойкость, конкурентоспособность и успешное развитие агропромышленного комплекса напрямую зависят от того, как его воспринимают россияне, считает заместитель гендиректора НАФИ Тимур Аймалетдинов. Позитивный образ фермера, по его мнению, крайне важен для достижения этих целей.
«Для повышения имиджа отрасли и привлечения молодых кадров в агропромышленный комплекс необходимо повышать информированность граждан о мерах государственной поддержки начинающих фермеров, перспективах экспортировать продукцию на внешние рынки, возможностях получить земли для ведения сельского хозяйства и включать в демонстрацию образа фермера в публичном поле финансовую составляющую, объясняя, что этот бизнес может приносить очень высокие доходы», – считает он.
Общеэкономические, рыночные условия, особенности рынков продовольствия и действующее регулирование заточены больше на крупный и средний бизнес, говорит вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова. Чтобы выполнить все предъявляемые условия и требования, фермерам необходимо иметь штат специалистов. Для маленьких хозяйств это становится слишком сложной нагрузкой, которую они нести не могут, отмечает она.
«Нужно оформить господдержку, получить кредит, вести современный бухучет, который сейчас должен быть интегрирован с целым рядом цифровых систем, маркировать продукцию, сделать лабораторные анализы. И все это регулирование не предусматривает возможность существования мелких фермеров, например, семейных ферм», – заявила Башмачникова «Ведомостям».
Для того чтобы удовлетворить всем существующим требованиям, нужно значительное количество специалистов либо услуги на аутсорсинге, считает вице-президент АККОР. В противном случае фермеры вынуждены будут переходить на формы личного подсобного хозяйства или в статус самозанятого, но это повлечет сокращение объемов производства.
Фермеры позволяют развиваться сельским территориям, дают заработок людям, которые там живут, говорит Башмачникова. «Если мы заинтересованы, чтобы в будущем фермерство было значимым сегментом предпринимательства, чтобы оно играло определенную роль на сельских территориях и на рынке в целом, государству необходимо серьезно заняться их поддержкой», – считает она.
«Фермер — это самодостаточный человек, сильный духом, который должен любить свое дело, Родину. Например, человек приехал в 1990-е в чистое поле под Петербургом и начал развивать свое дело. Сейчас у него больше ста голов крупного рогатого скота», – говорит президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.
По его мнению, нежелание заниматься сельским хозяйством – это общемировая тенденция, которая говорит о сформировавшемся обществе потребления. «Зачем утруждаться, если кто-то может это сделать за тебя? Добавляется демографическая яма 1990-х гг., спецоперация, совокупность всех факторов [определяет] численность желающих работать в сельском хозяйстве», – сказал Шконда «Ведомостям».
Падение интереса к ведению бизнеса в сфере сельского хозяйства отмечает и фермер Андрей Бурдин. По его словам, это происходит из-за ориентированности части государственных программ на крупных сельхозпроизводителей. При этом Бурдин уверен, что небольшой фермерский бизнес жизнеспособнее крупных игроков. «Мы мобильнее, нам проще подстроиться под изменения», – считает он.