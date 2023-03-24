Урожай картофеля в этом году может снизиться на 300 000 тонн

Опрошенные «Ведомостями» ритейлеры также отметили снижение оптовой стоимости картофеля. «Сегодня закупочные цены могут достигать 20 руб. за 1 кг, тогда как в прошлом году они доходили до 40-45 руб. за кг», — говорит представитель «Ленты». По его словам, в магазинах сети можно купить картофель по цене от 9,99 руб. В «Магните» снижение цен на картофель фиксируют с июля 2022 г., но с сентября оно ускорилось, отметил представитель ритейлера. По его словам, такая динамика обусловлена хорошим урожаем этой культуры и большими объемами предложения со стороны отечественных производителей.