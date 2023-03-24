Урожай картофеля в этом году может снизиться на 300 000 тонн

Урожай картофеля в этом году может снизиться на 300 000 тоннЭто связано в том числе с падением цен на него
Урожай картофеля по итогам 2023 г. может снизиться на 300 000 т. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании в Минсельхозе с участием представителей Минэкономразвития 23 марта, сообщили присутствовавшие на встрече два источника «Ведомостей». Учитывая то, что в прошлом году валовой сбор этого корнеплода составил 18,7 млн т, падение ожидается на уровне 1,6%.
Снижение урожая ожидается в основном в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), пояснила замминистра на заседании. По ее словам, промышленное производство вряд ли сможет покрыть выбывшие объемы. Но с точки зрения внутреннего потребления этого должно хватить для обеспечения населения.
На запрос «Ведомостей» представитель Минсельхоза ответил, что в 2023 г. посевные площади картофеля и овощных культур открытого грунта в организованном секторе увеличатся (оценка не учитывает ЛПХ). Картофель планируется высадить в общей сложности на 305 000 га (в 2022 г. было 301 900 га), овощи — на 192 700 га (в 2022 г. — 185 900 га).
Представитель Картофельного союза считает, что изменение количества посевных площадей будет связано с результатами реализации остатков картофеля в текущем сезоне. А остатки превышают прошлогодние и многие крестьяне будут испытывать трудности при финансировании новой посевной компании, считает руководитель аппарата союза Татьяна Губина. По ее словам, в прошлом году фермеры собрали хороший урожай, что подтверждается низкими ценами.
Это привело к тому, что на складах хранится от 40 до 60% урожая отдельных хозяйств, оценивал в феврале 2023 г. остатки источник «Ведомостей» в одной из компаний.
Ориентировочно картофель подешевел на 1,5% за последнюю неделю и на 13% за месяц, приводит Губина данные Картофельного союза. В марте прошлого года он отгружался в среднем по 25,1 руб. за кг, в 2021 г. — по 19 руб. за кг, а сейчас — по 13,4 руб. за кг. Эти цифры подтвердили и в «Руспродсоюзе».
Опрошенные «Ведомостями» ритейлеры также отметили снижение оптовой стоимости картофеля. «Сегодня закупочные цены могут достигать 20 руб. за 1 кг, тогда как в прошлом году они доходили до 40-45 руб. за кг», — говорит представитель «Ленты». По его словам, в магазинах сети можно купить картофель по цене от 9,99 руб. В «Магните» снижение цен на картофель фиксируют с июля 2022 г., но с сентября оно ускорилось, отметил представитель ритейлера. По его словам, такая динамика обусловлена хорошим урожаем этой культуры и большими объемами предложения со стороны отечественных производителей.
«В аграрном секторе высокие цены предыдущего сезона зачастую стимулируют игроков этого рынка к расширению посевных площадей», – поясняет заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, затем хороший урожай повышает предложение и цены падают, снижая дальнейший интерес к выращиванию агрокультуры.
На рынке переизбыток предложения, из-за чего сильно страдает маржинальность хозяйств, считает Губина. Поэтому, по ее словам, могут быть объективные причины для снижения посевов, связанные с низкой конъюнктурой цен. Но в основном это касается мелких компаний-фермеров, которые меняют виды засеваемых культур в разные годы, ориентируясь на рыночный спрос.
Губина говорит, что крупные компании вряд ли будут снижать объемы производства. С этим согласны, в частности, в «Мираторге». Производитель планирует увеличивать посевные площади под товарный картофель в Тульской и Брянской областях, что связано с развитием собственной переработки, пояснил представитель холдинга.
В феврале - марте ритейлеры начинают закупать иностранный картофель нового урожая, снижая спрос на отечественный. Пока по наиболее востребованным ассортиментным позициям (например, немытый картофель определенного калибра в сетках по 25 кг или фасованный мытый картофель в сетках) торговые сети не закрывают полку для российского корнеплода, отмечает Губина. Но, по ее словам, в магазинах уже есть зарубежный картофель, согласно текущему мониторингу розницы сейчас его доля в сетях составляет 11,2%, а российского – 88,8%.
В январе 2023 г. импорт картофеля составил 5100 т, а это на 4,5% выше прошлогодних показателей, добавляет Леонов. Основные поставки обеспечил Египет – 4600 т, на 45,5% больше, чем в январе 2022 г. В частности, во «Вкусвилле» доля египетского картофеля в ассортименте составляет около 25%, говорит представитель сети. В «Магните» импортный картофель является дополнительным ассортиментом и занимает незначительную долю, отметил представитель ритейлера.
Сети при закупке зачастую отдают предпочтение импортному картофелю из-за более крупного размера и привлекательного внешнего вида, хотя отечественный не уступает по качеству и вкусовым свойствам, считает Леонов. «Складывается ситуация, в которой отечественные производители не могут реализовать остатки товарной продукции из-за отсутствия договоренностей с розничной торговлей и вынуждены списывать или отдавать его в переработку по более низким ценам. Это снижает интерес к расширению посевных площадей», — резюмирует эксперт. Ситуация с засеянными площадями прояснится в конце апреля, говорит Губина.