Экс-начальник антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов попросил УДО

Ходатайство бывшего начальника антикоррупционного главка МВД передано в производство судье Ольге Герасимовой, дата рассмотрения пока не назначена. Адвокат Сугробова Эдуард Исецкий не стал комментировать «Ведомостям» прошение своего подзащитного. Право на УДО у бывшего генерала возникло 7 мая, когда он отбыл две трети от назначенного Верховным судом России 19 декабря 2017 г. 12-летнего срока. Изначально Сугробов должен был отбывать в колонии 22 года – соответствующий приговор ему вынес Мосгорсуд 27 апреля 2017 г. Экс-глава ГУЭБиПК был признан виновным в организации преступного сообщества (ст. 210 Уголовного кодекса) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), а также лишен звания генерал-лейтенанта полиции и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.