Экс-начальник антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов попросил УДО

Экс-начальник антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов попросил УДООн отбывает 12-летний срок в «красной зоне» в Рязанской области
Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов, осужденный в 2017 г. по резонансному уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС) из подчиненных, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Соответствующая информация размещена в картотеке Скопинского районного суда Рязанской области, которому подсудны материалы из исправительной колонии строгого режима № 3 (так называемая «красная зона» для бывших сотрудников правоохранительных органов) – там отбывает наказание Сугробов.
Ходатайство бывшего начальника антикоррупционного главка МВД передано в производство судье Ольге Герасимовой, дата рассмотрения пока не назначена. Адвокат Сугробова Эдуард Исецкий не стал комментировать «Ведомостям» прошение своего подзащитного. Право на УДО у бывшего генерала возникло 7 мая, когда он отбыл две трети от назначенного Верховным судом России 19 декабря 2017 г. 12-летнего срока. Изначально Сугробов должен был отбывать в колонии 22 года – соответствующий приговор ему вынес Мосгорсуд 27 апреля 2017 г. Экс-глава ГУЭБиПК был признан виновным в организации преступного сообщества (ст. 210 Уголовного кодекса) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), а также лишен звания генерал-лейтенанта полиции и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.
Уголовное дело в отношении Сугробова было возбуждено 14 февраля 2014 г. По версии следствия, экс-руководитель ГУЭБиПК, его заместитель генерал-майор Борис Колесников и другие сотрудники главка провоцировали на дачу взятки и превышение полномочий начальника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Подчиненным Сугробова также вменялась ст. 304 УК (провокация взятки). Всего по уголовному делу было осуждено более 20 человек. Колесников покончил с собой во время допроса в здании Главного следственного управления Следственного комитета России 16 июня 2014 г. Помимо генералов Сугробова и Колесникова по делу о провокации взяток также проходили Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Евгений Шерманов, Игорь Скакунов и Салават Муллаяров.
Потерпевшими от действий сотрудников МВД были признаны 30 человек. В частности, пострадали главный врач Центральной клинической больницы управделами президента России, предправления Nanotec-Industries AG, глава администрации Смоленска, и. о. ректора ФГБО УВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса». Следствие считает, что с 2011 г. Сугробов и Колесников фальсифицировали доказательства для возбуждения уголовного преследования, создавая видимость успешного выполнения служебных задач. Дела в отношении потерпевших после задержания фигурантов «полицейского ОПС» были либо закрыты, либо их оправдал суд.