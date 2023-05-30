Семь членов ореховской ОПГ получили сроки вплоть до пожизненного

Также в надзорном ведомстве рассказали, что он был в курсе о наличии у банды огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, которые незаконно хранил, перевозил, передавал и лично использовал при совершении преступлений. Преступная группа действовала на территории Подмосковья. Фролов вместе с остальными фигурантами начиная с 1996 г. совершил многочисленные убийства и покушения на убийства людей. Кроме того, для поддержания имиджа преступной группы и устрашения ореховские устраивали расправы над участниками своей организации.