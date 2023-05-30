Семь членов ореховской ОПГ получили сроки вплоть до пожизненного

Семь членов ореховской ОПГ получили сроки вплоть до пожизненногоМособслуд на основе вердикта присяжных признал их виновными в убийствах и других преступлениях
Мособлсуд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес 29 мая обвинительный приговор в отношении бывших членов ореховской преступной группы и их сообщников. Судья Андрей Вьюнов признал семерых фигурантов виновными в многочисленных нарушениях закона: создании устойчивой вооруженной группы (банды) и участии в ней, участии в преступном сообществе, незаконном обороте оружия, приготовлении к убийству, покушении на убийство, организации убийства, убийстве, покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и умышленном убийстве.
Судебный процесс в отношении Сергея Фролова, Гарника Саркисяна, Анзора Догушева, Беслана Асакаева, Станислава Пушкарева, Сулеймана Виситова и Владимира Гольчевского начался в Мособлсуде в ноябре 2020 г. Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СКР по Московской области. Спустя 2,5 года присяжные пришли к выводу, что причастность семерых фигурантов к инкриминируемым следствием преступлениям доказана, а суд вынес приговоры. Фролову, одному из самых активных участников группировки, назначено наказание пожизненное лишение свободы.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Фролов не позднее 1995 г. вошел в состав вооруженной организованной преступной группы под названием «Ореховская» и принимал активное участие в преступной деятельности. В прокуратуре отметили, что в составе ОПГ он участвовал в совершаемых нападениях, получал и выполнял указания руководителей банды по подготовке и совершению нападений, а потом получал за это деньги.
Также в надзорном ведомстве рассказали, что он был в курсе о наличии у банды огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, которые незаконно хранил, перевозил, передавал и лично использовал при совершении преступлений. Преступная группа действовала на территории Подмосковья. Фролов вместе с остальными фигурантами начиная с 1996 г. совершил многочисленные убийства и покушения на убийства людей. Кроме того, для поддержания имиджа преступной группы и устрашения ореховские устраивали расправы над участниками своей организации.
Один из самых известных эпизодов, который вменялся преступной группе, – это убийство генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» Сергея Журбы. Изначально в результате нападения 17 июля 2010 г. на автомобиль Range Rover, в котором передвигался Журба, был убит его охранник. Сам он тогда получил только ранение. Спустя четыре года Саркисяном была создана отдельная группа для убийства Журбы, в которую он привлек Пушкарева, Догушева, Асакаева и Виситова.
Сообщники в начале июня 2014 г. совершили покушение на Журбу, но он тогда снова выжил и был госпитализирован. Осенью того же года подсудимым удалось совершить задуманное: были застрелены сотрудник «Одинцовского подворья» и его супруга.
Числятся за ними и другие преступления. К примеру, в Москве на улице Гашека у подъезда дома 12 сентября 2014 г. была убита Татьяна Акимцева, которая была адвокатом Журбы. Акимцева была представителем потерпевшего по уголовному делу о вымогательстве со стороны ореховской ОПГ.
Отбывать наказание членам преступной группы предстоит в строгих условиях: колониях особого и строгого режимов. У подсудимых есть право обжаловать приговор в апелляционной инстанции, пока приговор суда не вступил в законную силу.
Саркисян получил 19 лет колонии и штраф в размере 600 000 руб., Догушев приговорен к 17 годам, Асакаев – к 18 годам, Пушкареву судья Вьюнов назначил 13,5 года лишения свободы со штрафом 500 000 руб. Виситову предстоит провести в колонии 14 лет, а Гольчевскому – 10 лет. Мособслуд таким образом приговорил одних из последних участников ореховской ОПГ. Большинство уже приговорены к различным срокам лишения свободы и отбывают назначенное наказание.
«Ореховская» группировка сформировалась в 1988 г. и существовала в разных формах многие годы. Ее главой был Сергей Тимофеев (Сильвер). В начале 2000-х гг. началось массовое уголовное преследование членов ОПГ. Реальные сроки за участие в преступлениях ореховской ОПГ получали в основном исполнители, потому что лидеры банды (после Тимофеева ими были Сергей Ананьевских, Сергей Володин) в основном не доживали до расследования.