Что даст запрет раскрывать в СМИ личности нападавших на школы

Для реализации предложения Бастрыкина информационные сообщения должны быть предельно лаконичны и содержать в себе констатацию очевидных фактов, сообщил адвокат «Ведомостям». «Например, что в такое-то время в здании по адресу такому-то мужчина определенного возраста стал стрелять по окружающим его людям, вследствие чего было убито столько-то людей, а столько-то было ранено», – считает Титов. Этих сведений будет достаточно для информирования общества о случившемся, но в то же время они не подготовят почву для героизации конкретного преступника.