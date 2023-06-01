Что даст запрет раскрывать в СМИ личности нападавших на школы

Что даст запрет раскрывать в СМИ личности нападавших на школыГлава СКР Александр Бастрыкин призвал не допустить их «героизации»
Введение дополнительных ограничений на освещение в СМИ случаев стрельбы в школах может оказаться неэффективным, поскольку кроме зарегистрированных медиа существует большое количество альтернативных источников информации, заявил «Ведомостям» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Если в СМИ не будет упоминаться личность нападавшего, то эти сведения можно будет получить другим путем, полагает он.
«Это многогранная проблема во всем мире. К ней надо подходить сбалансированно <…>. Освещать такие события нужно так, чтобы показать горе, исходящее от таких поступков», – считает Соловьев.
Ограничить распространение информации о личности преступников, совершивших нападение на образовательные учреждения или планирующих их, предложил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. По его словам, анализ ряда нападений показывает, что они имели «волновой характер» и были вызваны рядом предыдущих случаев, которые широко освещались в СМИ.
«В связи с этим было бы логично принять меры к ограничению распространения информации о личности преступника, совершившего или планировавшего совершить нападение на образовательные организации, которая позволяла бы отождествлять его с последователями того или иного деструктивного движения, а также героизировала бы подобных лиц и подчеркивала бы их исключительность», – сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».
Он упомянул также, что внимание медиа к подобным случаям резко увеличило количество участников и подписчиков групп соответствующей тематики, а также число подражателей. По мнению главы СКР, деструктивный медиа- и интернет-контент несет «много рисков десоциализации, девиантного и противоправного поведения детей».
Ограничить информацию о личности стрелков, совершивших массовые убийства, законодательно можно, считает адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. Для этого достаточно внести изменения в законодательство о СМИ, определив перечень запрещенной для публикации информации о преступлениях подобного рода, говорит он.
Кроме того, правоохранительные органы посредством ведомственного регулирования способны ограничить доведение до сведения журналистов подробностей случившейся трагедии. Возможно допустить и административное воздействие на СМИ, когда до сведения руководства изданий доводится позиция властей о желательном тоне освещения произошедших событий, уточнил Титов.
Для реализации предложения Бастрыкина информационные сообщения должны быть предельно лаконичны и содержать в себе констатацию очевидных фактов, сообщил адвокат «Ведомостям». «Например, что в такое-то время в здании по адресу такому-то мужчина определенного возраста стал стрелять по окружающим его людям, вследствие чего было убито столько-то людей, а столько-то было ранено», – считает Титов. Этих сведений будет достаточно для информирования общества о случившемся, но в то же время они не подготовят почву для героизации конкретного преступника.
В федеральных законах «Об информации, о СМИ, КоАП и УК и так уже есть множество дублирующих друг друга запретов, возражает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Подобно главе СЖР, он считает, что запрет на распространение данных о личности нападавшего бесполезен с технической точки зрения, так как существует множество СМИ с российской аудиторией за пределами страны, а также каналы и блоги, которые довольно сложно деанонимизировать.
По мнению Кравченко, такие ограничения могут привести к обратному результату, вызывая «эффект Стрейзанд» (социальный феномен более широкого распространения информации при попытках ее изъятия из публичного доступа – «Ведомости»).
Социальный психолог Алексей Рощин также согласен, что таинственность вокруг фигуры нападавшего только придаст этой теме «флер запретности» и привлечет еще больше внимания аудитории. По его мнению, необходимо выявлять причины таких происшествий и бороться с ними.
Мосо«Как показали предыдущие случаи стрельбы в школах, так называемые шутеры – это жертвы школьной травли. Необходимо сделать так, чтобы школа отслеживала такие случаи», – заявил он «Ведомостям».
Что запрещает освещать закон
Статья 4 закона о СМИ предусматривает запрет на:
разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической; деятельности или публично оправдывающих терроризм;
распространение «других экстремистских материалов»;
распространение материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости;
распространение материалов, содержащих нецензурную брань, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола.
Какие темы предлагалось изъять из публичного обсуждения
В июне 2021 г. сообщалось, что группа депутатов Госдумы готовит законопроект о запрете выступлений в СМИ, на ток-шоу, в соцсетях преступников, а также публикации их мемуаров. До сих пор он не был рассмотрен.
Поводом для этой инициативы стал скандал, разразившимся после интервью блогера Ксении Собчак с вышедшим на свободу Виктором Моховым – так называемым «скопинским маньяком», осужденным на 16 лет и 10 месяцев за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. После публикации видео Бастрыкин поручил провести следственную проверку высказываний Мохова, а Соловьев от лица Союза журналистов России призвал законодательно запретить осужденным давать интервью.
В разговоре с «Ведомостями» 1 июня Соловьев отметил, что проблема освещения стрельбы в учебных заведениях схожа с проблемой освещения действий маньяков и серийных убийц.
«Это похоже на ситуацию со «скопинским маньяком». Одна известная блогерша спрашивала его об удовольствии, которое он получал, когда насиловал своих жертв. С моей точки зрения, это неправильный подход, нужно показывать, как он страдал и мучился во время тюремного заключения», – сказал он. По его мнению, при освещении таких преступлений должен действовать принцип «не навредить, а предупредить».