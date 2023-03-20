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Общество

МВД сообщило о предотвращении 50 нападений на школы за пять лет

Ведомости

За последние пять лет было предотвращено на стадии приготовления 50 нападений на школы в России. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства.

«Предпринимались меры для предотвращения нападений на образовательные учреждения. За последние пять лет на стадии приготовления пресечено 50 таких посягательств», — отметил он (цитата по ТАСС).

Колокольцев заявил, что для пресечения подобных трагедий необходимо вовремя выявлять отклонения в поведении. В связи с этим он отметил важность поддержки специалистов органов образования и здравоохранения. Глава МВД также добавил, что число подростков, совершивших преступления, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, уменьшилось на 14% и 13% соответственно.

В ноябре 2022 г. МВД сообщило о пресечении нападений на школы в девяти регионах России. Тогда Колокольцев также говорил о важности включения в процесс выявления учащихся с девиантным поведением образовательных учреждений и служб здравоохранения.

26 сентября прошлого года в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. По данным местных СМИ, неизвестный ворвался во время урока в класс и открыл огонь. Позже нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник этой школы 1988 года рождения Артем Казанцев. Всего в результате произошедшего погибли 18 человек, в том числе 11 детей.

Кроме того, в октябре управление СК по Ульяновской области сообщило о задержании студента Ульяновского медицинского колледжа, которого подозревали в подготовке нападения на школу, в которой тот учился. Его обвинили в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), приготовлении к убийству (п. «а», п. «в», п. «е» ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных