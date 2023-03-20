МВД сообщило о предотвращении 50 нападений на школы за пять лет

Кроме того, в октябре управление СК по Ульяновской области сообщило о задержании студента Ульяновского медицинского колледжа, которого подозревали в подготовке нападения на школу, в которой тот учился. Его обвинили в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), приготовлении к убийству (п. «а», п. «в», п. «е» ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).