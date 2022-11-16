В 2022 году МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах
С начала года МВД предотвратило нападения на школы в девяти субъектах России, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
«Отдельно хотел остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления. Однако, как вы знаете, произошли трагические события», — сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Колокольцева, чтобы предотвратить несчастные случаи в школах, необходимо совершенствовать систему по раннему выявлению обучающихся, которые имеют отклонение в поведении.
Он также отметил, что сейчас необходимо наладить алгоритм передачи информации о таких детях не только между правоохранительными структурами и образовательными учреждениями, но и службами здравоохранения. «Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями», — подчеркнул министр.
26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. По данным местных СМИ, неизвестный ворвался во время урока в класс и открыл огонь. Позже нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник этой школы 1988 года рождения Артем Казанцев. Всего в результате произошедшего погибли 18 человек, в том числе 11 детей.
В июле этого года Серпуховский городской суд приговорил к 13 годам колонии бывшего учащегося православной гимназии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. Это произошло 13 декабря 2021 г. Тогда Струженков взорвал самодельное устройство тротиловым эквивалентом 150 г рядом со зданием гимназии. В результате 10 детей пострадали, а сам Струженков получил множественные ранения, ему пришлось ампутировать ногу. По данным «Интерфакса», мотивом преступления стала ненависть к педагогам и монахиням «на фоне личных неприязненных отношений».
Помимо этого, в 2021 г. в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. 11 мая в одной из гимназий Казани 19-летний Тимур Галявиев – бывший ученик учебного заведения – открыл стрельбу по ученикам и педагогам, в результате чего 9 человек погибли, из них семеро детей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Последний резонансный случай произошел 18 октября в Пермском крае. Шестиклассник пришел в школу в поселке Сарс с карабином и сделал два выстрела — в потолок и в дверь.
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