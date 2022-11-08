Число погибших из-за стрельбы в ижевской школе увеличилось до 18
В московской клинике скончалась женщина, которая пострадала при стрельбе в школе № 88 в Ижевске 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.
Таким образом, число погибших в результате нападения на школу увеличилось до 18 человек. В региональном ведомстве рассказали, что скончавшейся женщине было 67 лет. В конце сентября ее доставили в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжелом состоянии. Уточняется, что в настоящее время в клинике находятся на лечении еще 4 ребенка, пострадавшие при стрельбе в ижевской школе.
27 сентября правительство Удмуртии сообщило о 17 погибших в результате нападения на школу — 11 детях и 6 взрослых. Региональные власти уточнили, что еще 23 человека находятся в больнице. При этом 15 пострадавших (2 взрослых и 13 детей) были доставлены на лечение в Москву.
26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. По данным местных СМИ, неизвестный ворвался во время урока в класс и открыл огонь. Позже нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник данной школы 1988 года рождения Артем Казанцев.
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по нескольким подпунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия). Позже СК РФ завел еще одно уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти).
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