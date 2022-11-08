Число погибших из-за стрельбы в ижевской школе увеличилось до 18

Таким образом, число погибших в результате нападения на школу увеличилось до 18 человек. В региональном ведомстве рассказали, что скончавшейся женщине было 67 лет. В конце сентября ее доставили в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжелом состоянии. Уточняется, что в настоящее время в клинике находятся на лечении еще 4 ребенка, пострадавшие при стрельбе в ижевской школе.