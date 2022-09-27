Число погибших из-за стрельбы в ижевской школе увеличилось до 17
В результате стрельбы в школе № 88 Ижевска погибли 17 человек — 11 детей и 6 взрослых. Об этом сообщается на сайте правительства Удмуртии.
При этом еще 23 человека находятся в больнице. Отмечается, что 10 детей и 2 взрослых лежат в реанимации, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Следственном комитете (СК) России сообщали о 15 погибших в результате стрельбы в школе. Жертвами стали 11 детей и 4 взрослых.
Утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Как писали местные СМИ и некоторые Telegram-каналы, неизвестный ворвался во время урока в класс и открыл огонь. Позже нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник данной школы 1988 года рождения Артем Казанцев. При себе у него было два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов позже уточнил, что Казанцев состоял на учете с диагнозом «шизофрения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «бесчеловечным террористическим актом» и предположил, что стрелок может принадлежать к неофашистской организации. Ранее в СК сообщали, что на нападавшем были черная майка с нацистской символикой и балаклава.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин соболезнует всем, кто потерял своих близких и детей в этой трагедии, а также желает скорейшего выздоровления раненным в результате стрельбы. В Удмуртии объявлен трехдневный траур.
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