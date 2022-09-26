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Общество

Число погибших из-за стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 15 человек

Ведомости

В результате стрельбы в школе № 88 Ижевска погибло 15 человек, в том числе 11 детей и четверо взрослых, уточнили в Следственном комитете (СК) России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых», – говорится в сообщении комитета.

24 человека получили ранения, из них 22 ребенка и двое взрослых.  

Утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Об этом сперва сообщили местные СМИ и некоторые Telegram-каналы, позже информацию подтвердили в управлении МВД по Удмуртской Республике.

Во время урока неизвестный ворвался в один из классов и открыл стрельбу. Глава Удмуртии Александр Бречалов позднее сообщил, что нападавший покончил с собой. Следователями была установлена личность стрелявшего: им оказался Артем Казанцев – уроженец Ижевска, выпускник этой школы 1988 года рождения. При себе у стрелка было два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. Глава Удмуртии также сообщил, что Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «бесчеловечным террористическим актом» и предположил, что стрелок может принадлежать к неофашистской организации, – в СК сообщали, что на нападавшем были черная майка с нацистской символикой и балаклава.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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