Число погибших из-за стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 15 человек
В результате стрельбы в школе № 88 Ижевска погибло 15 человек, в том числе 11 детей и четверо взрослых, уточнили в Следственном комитете (СК) России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых», – говорится в сообщении комитета.
24 человека получили ранения, из них 22 ребенка и двое взрослых.
Утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Об этом сперва сообщили местные СМИ и некоторые Telegram-каналы, позже информацию подтвердили в управлении МВД по Удмуртской Республике.
Во время урока неизвестный ворвался в один из классов и открыл стрельбу. Глава Удмуртии Александр Бречалов позднее сообщил, что нападавший покончил с собой. Следователями была установлена личность стрелявшего: им оказался Артем Казанцев – уроженец Ижевска, выпускник этой школы 1988 года рождения. При себе у стрелка было два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. Глава Удмуртии также сообщил, что Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «бесчеловечным террористическим актом» и предположил, что стрелок может принадлежать к неофашистской организации, – в СК сообщали, что на нападавшем были черная майка с нацистской символикой и балаклава.