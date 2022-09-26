Число погибших из-за стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 15 человек

Во время урока неизвестный ворвался в один из классов и открыл стрельбу. Глава Удмуртии Александр Бречалов позднее сообщил, что нападавший покончил с собой. Следователями была установлена личность стрелявшего: им оказался Артем Казанцев – уроженец Ижевска, выпускник этой школы 1988 года рождения. При себе у стрелка было два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. Глава Удмуртии также сообщил, что Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.