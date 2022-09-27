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В Москву из Ижевска доставили 15 пострадавших при стрельбе в школе

Ведомости

В московский аэропорт Жуковский прибыл борт МЧС из Ижевска с пострадавшими во время стрельбы в школе №88, сообщил начальник службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС отряда центроспаса Игорь Якиревич.

«Борт МЧС России выполнил авиамедицинскую эвакуацию пострадавших, 15 пострадавших, двое взрослых и 13 детей, были доставлены в аэропорт Жуковский. Состояние больных при транспортировке без ухудшений, пять человек находится на аппарате ИВЛ», — пояснил Якиревич (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что сейчас происходит эвакуация из самолета в кареты скорой помощи, которые транспортируют больных в федеральные центры, где будет идти дальнейшее лечение.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы погибли 17 человек — 11 детей и 6 взрослых. Еще 23 человека находятся в больнице. Отмечается, что 10 детей и 2 взрослых лежат в реанимации, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Как писали местные СМИ и некоторые Telegram-каналы, неизвестный ворвался во время урока в класс и открыл огонь. Позже нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник данной школы 1988 года рождения Артем Казанцев. При себе у него было два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов позже уточнил, что Казанцев состоял на учете с диагнозом «шизофрения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «бесчеловечным террористическим актом» и предположил, что стрелок может принадлежать к неофашистской организации. Ранее в СК сообщали, что на нападавшем были черная майка с нацистской символикой и балаклава.

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Ранее по теме: Число погибших из-за стрельбы в ижевской школе увеличилось до 17

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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