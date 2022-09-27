В Москву из Ижевска доставили 15 пострадавших при стрельбе в школе

Утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Как писали местные СМИ и некоторые Telegram-каналы, неизвестный ворвался во время урока в класс и открыл огонь. Позже нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник данной школы 1988 года рождения Артем Казанцев. При себе у него было два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов позже уточнил, что Казанцев состоял на учете с диагнозом «шизофрения».