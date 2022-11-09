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Обвиняемому в стрельбе в казанской школе Галявиеву продлили арест до 18 апреля

Ведомости

Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназу Галявиеву, обвиняемому в стрельбе в одной из школ Казани и убийстве 9 человек, до 18 апреля 2023 г., об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. 

Уточняется, что суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения. Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков сообщил, что Галявиеву может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

11 мая 2021 г. Галявиев напал на МБОУ «Гимназия № 175» в Казани, которую сам окончил в 2017 г., и открыл стрельбу по учителям и ученикам, в результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей. В целом потерпевшими по этому делу признаны более 600 человек. Тогда же Галявиев был задержан. С тех пор он находится под арестом, его неоднократно продлевали, в последний раз в августе — до 11 ноября.

Галявиев обвиняется по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства), а также ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Обвиняемый признал вину по всем статьям обвинения и извинился за содеянное. 7 октября СК завершил расследование дела, материалы были переданы в суд. 

Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что стрелявший в казанской гимназии совершил преступление под воздействием информации о массовых убийствах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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