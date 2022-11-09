Обвиняемому в стрельбе в казанской школе Галявиеву продлили арест до 18 апреля

11 мая 2021 г. Галявиев напал на МБОУ «Гимназия № 175» в Казани, которую сам окончил в 2017 г., и открыл стрельбу по учителям и ученикам, в результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей. В целом потерпевшими по этому делу признаны более 600 человек. Тогда же Галявиев был задержан. С тех пор он находится под арестом, его неоднократно продлевали, в последний раз в августе — до 11 ноября.