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СК завершил расследование по делу о стрельбе в казанской школе

Ведомости

Следственный комитет России завершил расследование по делу Ильназа Галявиева, который в мае 2021 г. устроил стрельбу в школе Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК. 

«Причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», — говорится в сообщении. В СК добавили, что информацию о них нападавший искал в сети.

Следствие напомнило, что Галявиев обвиняется по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства), а также ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Уголовное дело передали в суд. Отмечается, что Галявиев признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В начале августа ему продлили срок ареста до 11 ноября.

В СК установили, что 11 мая прошлого года Галявиев напал на МБОУ «Гимназия № 175» в Казани. Он был вооружен охотничьим ружьем и взрывным устройством. Галявиев открыл стрельбу по учителям и ученикам, в результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей. 

Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что стрелявший в казанской гимназии совершил преступление под воздействием информации о массовых убийствах, совершенных представителями движения «колумбайн» (в феврале Верховный суд признал движение террористическим и запретил его в России).

В конце сентября произошла еще одна резонансная трагедия в российской школе. Выпускник ижевской школы № 88 Артем Казанцев ворвался в класс во время урока и открыл стрельбу. Позже нападавший покончил с собой.  В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, еще более 20 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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