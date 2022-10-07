СК завершил расследование по делу о стрельбе в казанской школе

Следствие напомнило, что Галявиев обвиняется по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства), а также ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Уголовное дело передали в суд. Отмечается, что Галявиев признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В начале августа ему продлили срок ареста до 11 ноября.