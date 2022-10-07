СК завершил расследование по делу о стрельбе в казанской школе
Следственный комитет России завершил расследование по делу Ильназа Галявиева, который в мае 2021 г. устроил стрельбу в школе Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», — говорится в сообщении. В СК добавили, что информацию о них нападавший искал в сети.
Следствие напомнило, что Галявиев обвиняется по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства), а также ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Уголовное дело передали в суд. Отмечается, что Галявиев признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В начале августа ему продлили срок ареста до 11 ноября.
В СК установили, что 11 мая прошлого года Галявиев напал на МБОУ «Гимназия № 175» в Казани. Он был вооружен охотничьим ружьем и взрывным устройством. Галявиев открыл стрельбу по учителям и ученикам, в результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что стрелявший в казанской гимназии совершил преступление под воздействием информации о массовых убийствах, совершенных представителями движения «колумбайн» (в феврале Верховный суд признал движение террористическим и запретил его в России).
В конце сентября произошла еще одна резонансная трагедия в российской школе. Выпускник ижевской школы № 88 Артем Казанцев ворвался в класс во время урока и открыл стрельбу. Позже нападавший покончил с собой. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, еще более 20 пострадали.
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