Обвиняемому в массовом убийстве в казанской школе продлили арест до ноября
Верховный суд Татарстана до ноября продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, который обвиняется в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Срок его ареста истекает 11 августа.
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Галявиева до 11 ноября», — огласил решение судья. Как отмечает следствие, ни одна из сторон дела, включая обвиняемого, не возражала против продления меры пресечения.
11 мая 2021 г. Галявиев пришел в гимназию № 175, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв. В целом потерпевшими по данному делу признаны более 600 человек. Всего было убито девять человек, семь из которых — дети.
В СК утверждали, что причиной случившегося стало «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», о которой он узнал из интернета. Так, стрелок «скопировал их поведение» при нападении. Глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 г. Галявиев также признал вину по всем статьям обвинения и извинился за содеянное.