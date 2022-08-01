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Обвиняемому в массовом убийстве в казанской школе продлили арест до ноября

Ведомости

Верховный суд Татарстана до ноября продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, который обвиняется в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Срок его ареста истекает 11 августа.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Галявиева до 11 ноября», — огласил решение судья. Как отмечает следствие, ни одна из сторон дела, включая обвиняемого, не возражала против продления меры пресечения.

11 мая 2021 г. Галявиев пришел в гимназию № 175, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв. В целом потерпевшими по данному делу признаны более 600 человек. Всего было убито девять человек, семь из которых — дети.

В СК утверждали, что причиной случившегося стало «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», о которой он узнал из интернета. Так, стрелок «скопировал их поведение» при нападении. Глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 г. Галявиев также признал вину по всем статьям обвинения и извинился за содеянное.

Ранее по теме: Бастрыкин раскрыл детали подготовки нападения на гимназию в Казани

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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