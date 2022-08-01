Обвиняемому в массовом убийстве в казанской школе продлили арест до ноября

11 мая 2021 г. Галявиев пришел в гимназию № 175, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв. В целом потерпевшими по данному делу признаны более 600 человек. Всего было убито девять человек, семь из которых — дети.