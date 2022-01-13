Бастрыкин раскрыл детали подготовки нападения на гимназию в Казани
Стрелявший в казанской гимназии в мае 2021 г. Ильназ Галявиев несколько месяцев готовился к преступлению, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя СКР Александра Бастрыкина. В результате стрельбы 11 мая были убиты девять человек, в том числе семеро детей.
По данным Бастрыкина, умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 г. «Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры "колумбайн"», — рассказал Бастрыкин.
Он также объяснил, почему для определения вменяемости Галявиева потребовалось две экспертизы. По его словам, первая, признавшая стрелка невменяемым, проведена без учета влияния на него идей «колумбайна». Следствие, по данным Бастрыкина, передало экспертам выводы деструктологов, в которых говорится, что Галявиев копировал действия других последователей этого течения. Также следствие предоставило экспертам материалы об особенностях этой субкультуры.
«Помимо этого, к проведению повторной экспертизы привлечен более широкий состав экспертов — ведущие ученые в области психиатрии. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела, как в момент совершения преступления, так и на данный момент», — добавил Бастрыкин.
В мае СК сообщил, что у Галявиева имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.
По данным СК, стрелок пришел в гимназию № 175, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв. В целом потерпевшими по данному делу признаны более 600 человек. В СК утверждают, что причиной случившегося стало «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», о которой он узнал из интернета. Так, стрелок «скопировал их поведение» при нападении.