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Напавший на гимназию в Казани извинился за содеянное

Ведомости

Напавший в мае на гимназию №175 в Казани Ильназ Галявиев извинился за преступление, сообщило местное издание «Реальное время». В ходе стрельбы он убил девять человек, семь из которых — дети. 

«Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал», — сказал Галявиев. В беседе с журналистом издания во время перерыва в заседании суда он добавил, что раскаивается в содеянном, но «эти слова не вернут погибших». Он рассказал, что сам решил устроить стрельбу в школе: его никто не подстрекал и он не состоял в секте. Галявиев признал вину по всем статьям обвинения. 

Молодой человек обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По данным СК, стрелок пришел в гимназию, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв. В целом потерпевшими по данному делу признаны более 600 человек. В СК утверждают, что причиной случившегося стало «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», о которой он узнал из интернета. Так, стрелок «скопировал их поведение» при нападении.

В мае СК сообщил, что у Галявиева имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

Галявиева арестовали 12 мая этого года. На данный момент срок его содержания под стражей продлен до 11 января следующего года.

Ранее по теме: Казанскому стрелку предъявили окончательное обвинение по четырем статьям

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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