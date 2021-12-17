Напавший на гимназию в Казани извинился за содеянное
Напавший в мае на гимназию №175 в Казани Ильназ Галявиев извинился за преступление, сообщило местное издание «Реальное время». В ходе стрельбы он убил девять человек, семь из которых — дети.
«Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал», — сказал Галявиев. В беседе с журналистом издания во время перерыва в заседании суда он добавил, что раскаивается в содеянном, но «эти слова не вернут погибших». Он рассказал, что сам решил устроить стрельбу в школе: его никто не подстрекал и он не состоял в секте. Галявиев признал вину по всем статьям обвинения.
Молодой человек обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
По данным СК, стрелок пришел в гимназию, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв. В целом потерпевшими по данному делу признаны более 600 человек. В СК утверждают, что причиной случившегося стало «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», о которой он узнал из интернета. Так, стрелок «скопировал их поведение» при нападении.
В мае СК сообщил, что у Галявиева имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.
Галявиева арестовали 12 мая этого года. На данный момент срок его содержания под стражей продлен до 11 января следующего года.