Напавший на гимназию в Казани извинился за содеянное

«Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал», — сказал Галявиев. В беседе с журналистом издания во время перерыва в заседании суда он добавил, что раскаивается в содеянном, но «эти слова не вернут погибших». Он рассказал, что сам решил устроить стрельбу в школе: его никто не подстрекал и он не состоял в секте. Галявиев признал вину по всем статьям обвинения.