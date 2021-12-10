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Казанскому стрелку предъявили окончательное обвинение по четырем статьям

Ведомости

Следственный комитет (СК) предъявил окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Ильназу Галявиеву, который 11 мая этого года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 и убил девять человек, включая семерых детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Молодой человек обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Отмечается, что Галявиев признал вину и сознался в содеянном.

По данным СК, стрелок пришел в гимназию, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв. В целом потерпевшими по данному делу признаны более 600 человек.

В СК утверждают, что причиной случившегося стало «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», о которой узнал из интернета. Так, стрелок скопировал их поведение» при нападении.

Также СК подтвердил, что в результате комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым, поэтому он подлежит привлечению к уголовной ответственности. Ранее о том, что молодого человека признали вменяемым, сообщил его адвокат.

В мае СК сообщил, что у Галявиева имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

Галявиева арестовали 12 мая этого года. На данный момент срок его содержания под стражей продлен до 11 января следующего года.

Ранее по теме: Адвокат сообщил о признании открывшего стрельбу в гимназии Казани вменяемым

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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