Казанскому стрелку предъявили окончательное обвинение по четырем статьям
Следственный комитет (СК) предъявил окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Ильназу Галявиеву, который 11 мая этого года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 и убил девять человек, включая семерых детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Молодой человек обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Отмечается, что Галявиев признал вину и сознался в содеянном.
По данным СК, стрелок пришел в гимназию, которую окончил в 2017 г., с многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Он напал на педагогов и учеников, расстреляв их и устроив взрыв. В целом потерпевшими по данному делу признаны более 600 человек.
В СК утверждают, что причиной случившегося стало «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», о которой узнал из интернета. Так, стрелок скопировал их поведение» при нападении.
Также СК подтвердил, что в результате комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым, поэтому он подлежит привлечению к уголовной ответственности. Ранее о том, что молодого человека признали вменяемым, сообщил его адвокат.
В мае СК сообщил, что у Галявиева имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.
Галявиева арестовали 12 мая этого года. На данный момент срок его содержания под стражей продлен до 11 января следующего года.