Адвокат сообщил о признании открывшего стрельбу в гимназии Казани вменяемым
Проведенная в Санкт-Петербурге психолого-психиатрическая экспертиза показала, что устроивший 11 мая этого года стрельбу в гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом рассказал «Коммерсанту» нанятый родителями обвиняемого адвокат Владимир Богдан.
По словам собеседника издания, уголовное дело против Галявиева может быть передано на рассмотрение в суд в декабре этого года. Оно возбуждено по п. «а», «в» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Эта экспертиза стала второй, проведенной в отношении стрелка. Первая состоялась в государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Тогда специалисты признали, что Галявиев был невменяемым на момент совершения массовых убийств. Об этом сообщилось в официальном издании Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) «Газета ОНК», однако позже Следственный комитет (СК) не подтвердил такие результаты, отметив, что экспертиза еще не завершена.
Богдан также рассказал, что пока не получил доступ к основным материалам дела, как и его коллега, нанятый общественниками, Алексей Васильев. Также адвокат еще не встретился с самим Галявиевым.
«Ильназ написал заявление — полагаю, что не вполне добровольно, — об отказе от защитников, и теперь ему назначен адвокат по назначению», — сказал Богдан. Он также выразил мнение, что повторная экспертиза нужна была для получения от обвиняемого отказа от адвокатов. Вдобавок Богдан сказал, что «следствие препятствует вхождению в дело независимых, не связанных со следствием защитников».
Утром 11 мая Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, семеро из них — дети. Вскоре нападавшего задержали. 12 мая молодой человек был помещен под арест.
В мае СК сообщил, что у Галявиева имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.