Адвокат сообщил о признании открывшего стрельбу в гимназии Казани вменяемым

Эта экспертиза стала второй, проведенной в отношении стрелка. Первая состоялась в государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Тогда специалисты признали, что Галявиев был невменяемым на момент совершения массовых убийств. Об этом сообщилось в официальном издании Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) «Газета ОНК», однако позже Следственный комитет (СК) не подтвердил такие результаты, отметив, что экспертиза еще не завершена.