СК не подтвердил признание открывшего стрельбу в школе Казани невменяемым
Психолого-психиатрическая экспертиза Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 11 мая, еще не завершена, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СК).
«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена», — заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня официальное издание Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) «Газета ОНК» сообщило, что государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского после проведения психиатрической экспертизы признал, что Галявиев был невменяемым на момент совершения массовых убийств. Также там напомнили, что 8 июня молодой человек пытался покончить с собой в СИЗО, но сделать этого ему не удалось. По данным ОНК, Галявиева перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы.
В мае СК сообщил, что у Галявиева имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.
Утром 11 мая Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, причем семеро из них — дети. Вскоре нападавшего задержали. 12 мая молодой человек был помещен под арест.
Галявиеву предъявлено обвинение по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Пока мера пресечения в отношении него действует до 11 октября. На судебном заседании молодой человек признал свою вину.