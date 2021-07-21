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СК не подтвердил признание открывшего стрельбу в школе Казани невменяемым

Ведомости

Психолого-психиатрическая экспертиза Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 11 мая, еще не завершена, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СК).

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена», — заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня официальное издание Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) «Газета ОНК» сообщило, что государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского после проведения психиатрической экспертизы признал, что Галявиев был невменяемым на момент совершения массовых убийств. Также там напомнили, что 8 июня молодой человек пытался покончить с собой в СИЗО, но сделать этого ему не удалось. По данным ОНК, Галявиева перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы.

В мае СК сообщил, что у Галявиева имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

Утром 11 мая Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, причем семеро из них — дети. Вскоре нападавшего задержали. 12 мая молодой человек был помещен под арест.

Галявиеву предъявлено обвинение по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Пока мера пресечения в отношении него действует до 11 октября. На судебном заседании молодой человек признал свою вину.

Ранее по теме: В ОНК сообщили о признании напавшего на школу в Казани невменяемым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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