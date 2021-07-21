СК не подтвердил признание открывшего стрельбу в школе Казани невменяемым

Ранее сегодня официальное издание Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) «Газета ОНК» сообщило, что государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского после проведения психиатрической экспертизы признал, что Галявиев был невменяемым на момент совершения массовых убийств. Также там напомнили, что 8 июня молодой человек пытался покончить с собой в СИЗО, но сделать этого ему не удалось. По данным ОНК, Галявиева перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы.