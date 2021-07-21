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В ОНК сообщили о признании напавшего на школу в Казани невменяемым

Ведомости

Устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев на момент совершения массовых убийств был признан невменяемым, сообщило официальное издание Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) «Газета ОНК».

«По нашей информации, государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — говорится в материале.

Утром 11 мая Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, причем семеро из них — дети. Вскоре нападавшего задержали.

12 мая Следственный комитет (СК) России сообщил о наличии у Галявиева диагноза, свидетельствующего о заболевании головного мозга. По информации ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

Кроме того, СК сообщил, что Галявиев ведет себя неадекватно. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Свою вину молодой человек признал. На данный момент он арестован до 11 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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