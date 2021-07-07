Суд арестовал ответственных за безопасность в гимназии Казани
Советский районный суд Казани избрал меры пресечения генеральному директору компании «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру по монтажу, техобслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации организации «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину, ответственным за безопасность в гимназии № 175 в Казани, где в мае произошла стрельба.
«В отношении гендиректора ООО "Ваша безопасность" Сергея Иванова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 4 сентября 2021 г.», — сообщили в суде «Интерфаксу».
Зиганшину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до той же даты.
Компания «Ваша безопасность» обслуживала системы контроля и управления доступом в казанской гимназии № 175. Против обоих мужчин 29 июня возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), уточнили в суде.
Трагедия в Казани произошла 11 мая этого года. Утром Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию №175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Вскоре нападавшего задержали.
12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева до 11 июля. До этого он полностью признал вину. 5 июля меру пресечения стрелку продлили до 11 октября.