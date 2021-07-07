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Суд арестовал ответственных за безопасность в гимназии Казани

Ведомости

Советский районный суд Казани избрал меры пресечения генеральному директору компании «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру по монтажу, техобслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации организации «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину, ответственным за безопасность в гимназии № 175 в Казани, где в мае произошла стрельба.

«В отношении гендиректора ООО "Ваша безопасность" Сергея Иванова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 4 сентября 2021 г.», — сообщили в суде «Интерфаксу».

Зиганшину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до той же даты.

Компания «Ваша безопасность» обслуживала системы контроля и управления доступом в казанской гимназии № 175. Против обоих мужчин 29 июня возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), уточнили в суде.

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Трагедия в Казани произошла 11 мая этого года. Утром Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию №175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Вскоре нападавшего задержали.

12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева до 11 июля. До этого он полностью признал вину. 5 июля меру пресечения стрелку продлили до 11 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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