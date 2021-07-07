Суд арестовал ответственных за безопасность в гимназии Казани

Трагедия в Казани произошла 11 мая этого года. Утром Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию №175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Вскоре нападавшего задержали.