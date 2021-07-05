Суд продлил арест стрелка из казанской гимназии
Басманный суд Москвы продлил арест устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназа Галявиева до 11 октября, сообщили в пресс-службе суда.
«5 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Галявиева Ильназа до 11 октября 2021 г. В связи с нахождением Галявиева на стационарной судебно-психиатрической экспертизе на основании ч. 13 ст. 109 УПК РФ ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие Галявиева», — рассказали в суде.
Трагедия в Казани произошла 11 мая этого года. Утром Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Вскоре нападавшего задержали.
12 мая Следственный комитет (СК) России сообщил о наличии у Галявиева диагноза, свидетельствующего о заболевании головного мозга. По данным ведомства, с начала года близкие молодого человека отмечали его вспыльчивость и агрессивное поведение. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.
После задержания стрелка СК заявил о его неадекватном поведении. В целом по уголовному делу, возбужденному против Галявиева по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), было назначено более 30 судебных экспертиз, включая физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические и судебно-медицинские. Сообщалось также, что для оценки психического здоровья молодого человека будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева до 11 июля. До этого он полностью признал вину, однако отрицал наличие у себя тяжелых заболеваний.