Суд продлил арест стрелка из казанской гимназии

Трагедия в Казани произошла 11 мая этого года. Утром Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Вскоре нападавшего задержали.