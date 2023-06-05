Минобрнауки возьмет на себя финансирование стажировок студентов-востоковедов

Языковая практика в стране специализации – это «непременное условие» для высокопрофессионального международника, особенно востоковеда, считает научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. Он отметил, что освоение восточных языков в России начиналось с прикладных целей: в период становления Лазаревского института восточных языков их изучали для ведения дипломатических и торговых переговоров. «По сей день в МГИМО, который продолжает 200-летнее наследие того института, помимо «кабинетной» практики для значительного числа студентов обеспечивают и «полевую»: стажировки в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии и Африки длятся от двух недель до одного года», – пояснил он.