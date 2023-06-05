Минобрнауки возьмет на себя финансирование стажировок студентов-востоковедовЭто позволит увеличить число компетентных специалистов для развития отношений со странами Азии
Минобрнауки возьмет на себя финансирование стажировок студентов-востоковедов в рамках ведомственного проекта развития востоковедческого образования. Об этом рассказал «Ведомостям» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Институт, который он возглавляет, был центральным разработчиком проекта.
По словам Маслова, подавляющее большинство стажировок проводилось на двусторонней основе: российский университет посылал студентов на стажировку, зарубежный делал то же самое в ответ. Такие образовательные поездки финансировались зарубежными фондами через посольства или министерства образования стран.
«Впервые с 1991 г. принято решение, что министерство финансирует более сотни стипендий на стажировки как студентов, так и преподавателей. Ежегодно в течение ближайших пяти лет эта практика будет расширяться», – отметил Маслов. Минобрнауки возьмет на себя стажировку «от двери до двери»: проезд, проживание и обучение.
Маслов указал, что стажировка планируется минимум за полгода. Студенты, которые уже поступили на востоковедческие направления, смогут поехать на стажировку в 2024 г. Частота стажировок будет зависеть от программы университета. «Формально единого критерия нет, каждая программа по востоковедению сама определяет, на какой срок, куда и когда посылать людей. Можно посылать на полгода или год после 2-го или 3-го курса. Это ответственность отдельно взятой программы», – заключил он.
Представитель пресс-службы Минобрнауки рассказал «Ведомостям», что программа развития образования и исследований в области востоковедения и африканистики включает в себя создание молодежных лабораторий, введение новой научной специальности «Востоковедение и африканистика», разработку и реализацию комплексных и сетевых программ, а также программ повышения квалификации по этой специальности.
«Сейчас проект на финальной стадии – учтены и согласованы все замечания и предложения. Его представление планируется после утверждения на рабочей группе Минобрнауки РФ. Поскольку программа включает несколько мероприятий, то некоторые из них начнут реализовываться с нового учебного года. В настоящее время сроки реализации проекта уточняются», – отметил представитель пресс-службы.
В разработке ведомственного проекта принимали участие Институт стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт Африки РАН, Институт востоковедения РАН, Институт Китая и современной Азии РАН, МГИМО, ВШЭ, СПбГУ, ДВФУ, НГУ и др. В мае министр образования и науки Валерий Фальков доложил президенту о разработке программы, сказали в пресс-службе.
Языковая практика в стране специализации – это «непременное условие» для высокопрофессионального международника, особенно востоковеда, считает научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. Он отметил, что освоение восточных языков в России начиналось с прикладных целей: в период становления Лазаревского института восточных языков их изучали для ведения дипломатических и торговых переговоров. «По сей день в МГИМО, который продолжает 200-летнее наследие того института, помимо «кабинетной» практики для значительного числа студентов обеспечивают и «полевую»: стажировки в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии и Африки длятся от двух недель до одного года», – пояснил он.
Только координация усилий востоковедов, которые преподают язык и специальные дисциплины, проводят исследования и консультируют власти и бизнес, а также самих властей и бизнеса позволит привести востоковедческое образование и науку в соответствие с обновленным, повышенным запросом на это направление. Такой процесс может занять от трех до семи лет, чтобы были ощутимы качественно новые результаты, заключил Маргоев.
Что такое востоковедение
Востоковедение – это совокупность научных дисциплин, изучающих историю, экономику, литературу, языки, искусство, религию, философию, этнографию, памятники материальной и духовной культуры стран Востока. Востоковедение объединяется в одну дисциплину с африканистикой, иногда рассматривается от африканистики изолированно.
Китаевед Николай Вавилов считает, что России нужно подготовить много специалистов на фоне укрепления отношений с КНР и роста товарооборота. Стажировка же поможет студентам лучше понять специфику языка и функционирования китайской экономики. «Стать хорошим специалистом невозможно без длительного нахождения в стране. Вопрос в объемах: увеличивать количество стажирующихся нужно на порядок или даже два», – отмечает он.
Минобрнауки в июле 2022 г. сообщало, что КНР и Россия развивают сотрудничество на уровне студенческих обменов. В российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучается 32 600 граждан Китая. По сравнению с 2020/21 учебным годом их число увеличилось почти на 3000. В 2020/21 учебном году в китайских вузах насчитывалось 14 000 российских студентов и аспирантов, из которых на очном обучении оставалось 1300 человек, остальные занимались дистанционно, находясь в России.
Среди стран Ближнего Востока за последние несколько лет увеличились студенческие обмены между Россией и Ираном, отметили в министерстве. В российских вузах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получают высшее образование 4700 студентов из Ирана. Число иранских студентов в России за последние три года выросло в 1,8 раза: в 2019 г. их обучалось 2600, в 2020 г. – 3700.