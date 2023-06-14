Для посещения физкультуры школьникам будет нужна справка о здоровье

Для посещения физкультуры школьникам будет нужна справка о здоровьеЭто требование появилось после сообщений о смертях детей после таких уроков
Российские школы смогут допускать детей на уроки физкультуры только при наличии у них справки по итогам профилактического медицинского осмотра. Поправки с изменениями в законы «Об основах охраны здоровья» и «Об образовании», подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Медицинские осмотры школьников в возрасте от 7 до 17 лет проводятся ежегодно, следует из приказа Минздрава №514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». По результатам осмотра врач определяет медицинскую группу для занятий физкультурой, всего их четыре. Утвержденные планом Минздрава обязательные медосмотры в школьном возрасте проводятся только по добровольному согласию школьника или его родителя.
Принятый закон также обязывает школы обеспечивать организацию оказания первой помощи обучающимся. Ее смогут оказывать учителя и другие лица при наличии соответствующей подготовки.
На этапе разработки законопроекта в пояснительной записке к нему говорилось об увеличении числа случаев «резкого ухудшения здоровья школьников во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства». Точная статистика таких случаев в ней не приводилась.
С начала 2023 г. СМИ сообщали о нескольких подобных случаях, закончившихся смертельными исходами. В Санкт-Петербурге ученица седьмого класса умерла после выполнения упражнения «бег змейкой» на уроке физкультуры, писала 15 марта «Фонтанка». Школьный медик оказал ребенку первую помощь, но бригада скорой помощи и реанимационная бригада все равно не смогли спасти девочку. По данным местного издания 78.ru, у ребенка были проблемы с сердцем, но не было освобождения от уроков физкультуры.
29 марта медики не смогли спасти подростка, которому стало плохо во время урока физкультуры в одной из школ Симферополя. Как отмечали в региональном СКР, школьнику стало плохо на уроке физкультуры «на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена». Он потерял сознание, после чего юношу госпитализировали в больницу, где медики зафиксировали смерть.
Еще одна школьница умерла 12 апреля в Адыгее. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что 10-летняя девочка во время игры в баскетбол на уроке физкультуры в травмировала ногу. После этого в течение нескольких дней она обращалась за медицинской помощью. После ухудшения состояния ее госпитализировали в больницу, где через несколько часов она умерла. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства произошедшего и дает оценку действиям должностных лиц школы и качеству оказанной медпомощи.
Исполнение закона будет зависеть от качества проведения диспансеризации, сказал «Ведомостям» врач Тимур Пестерев. До принятия закона справки о состоянии здоровья не предоставлялись на обязательной основе: это происходило по желанию родителей, если у ребенка имелись медицинские противопоказания для занятий физкультурой, и преподаватели обязаны были
Даже наличие обязательной медсправки, разрешающей занятия физкультурой, не может исключать случаи смертей школьников от физических нагрузок. считает профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов. При этом, по его словам, детей с серьезными патологиями действительно стоит оградить от сдачи нормативов и тяжелых физических нагрузок на уроках физкультуры.
Задача распределения школьников по группам здоровья всегда ставилась на профилактических осмотрах, говорит Власов. «Если она не решается сейчас, то только из-за нехватки специалистов», – считает он. Решение о предоставлении обязательных справок приведет к более частым осмотрам школьников, что, по его мнению, может дополнительно нагрузить систему здравоохранения при уже имеющемся дефиците врачей.