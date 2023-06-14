Для посещения физкультуры школьникам будет нужна справка о здоровье

Еще одна школьница умерла 12 апреля в Адыгее. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что 10-летняя девочка во время игры в баскетбол на уроке физкультуры в травмировала ногу. После этого в течение нескольких дней она обращалась за медицинской помощью. После ухудшения состояния ее госпитализировали в больницу, где через несколько часов она умерла. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства произошедшего и дает оценку действиям должностных лиц школы и качеству оказанной медпомощи.