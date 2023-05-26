Депутаты хотят возродить трудовое воспитание в школах

Депутаты хотят возродить трудовое воспитание в школахПредлагаемые изменения при всех своих положительных аспектах вызывают ряд вопросов, сходятся эксперты
24 мая группа депутатов во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия») внесла в Госдуму законопроект, обязывающий школьников участвовать в общественно полезном труде. «Формирование правильного отношения к труду – это длительный процесс, имеющий отсроченный результат, – и этот процесс необходимо начинать в детстве», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В качестве примеров общественно полезной работы Казакова называет высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее и т. п. Также она отметила, что вопросы соблюдения чистоты и порядка в образовательных организациях «не должны зависеть от желания или нежелания кого-либо». «Это элемент единого образовательного и воспитательного пространства», – заявила депутат.
Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»).
25 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что его ведомство прорабатывает вопрос о возврате в школы урока труда, который будет отличаться от урока технологии. В ноябре 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению разработать законопроект о трудовом воспитании в школе.
Сейчас есть [предмет] технология, а когда будет и урок труда и технология, ребята смогут проявить себя, это важно.
Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев рассказал «Ведомостям», что согласно предложенным поправкам, трудовое воспитание будет включено в образовательный процесс учебных заведений. Из текущей версии закона «Об образовании» исключается необходимость согласия родителей на трудовую деятельность учащихся. «Дети должны участвовать в поддержании порядка в своих образовательных учреждениях. Но подчеркну, что речь идет об общественно-полезном труде с учетом возрастных и психофизических особенностей школьников», – отметил Исаев.
Кроме этого, образовательные учреждения наделяются новыми компетенциями по поддержке труда и волонтерской деятельности школьников.
По словам Исаева, на его встречах с избирателями в ходе предвыборной кампании в 2021 г. одним из частых был вопрос от учителей – о том, что они не могут попросить ученика стереть с доски написанное им же «матерное слово». «Так что норма о разрешении на любое трудовое усилие со стороны ребенка тоже порождала определенный перегиб», – отмечает депутат.
Он также рассказал, что понятия «урок труда» в законопроекте нет – это вопрос образовательной программы. В поправках же идет речь в целом об усиления роли трудового воспитания и общественно-полезной деятельности в образовательном процессе, «воспитании трудолюбия».
Этот законопроект, как и многие другие, идеологический, он призван сыграть на мифологизированной памяти старшего поколения, считает сопредседатель профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Всеволод Луховицкий.
«В СССР за этим [общественно полезным трудом школьников] стояла другая социально-экономическая реальность. Были заводы и фабрики, на которых все работали, государство было заинтересовано в рабочей силе», – сказал он. Сейчас эта работа будет либо бессмысленной, либо странной, считает он.
Как законопроект, затрагивающий трудовую сферу, он должен будет пройти трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сказал «Ведомостям» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. На заседании профсоюзы представят сформированную оценку инициативы. Лично Шершуков оценивает идею о возвращении в школы трудовых обязанностей учащихся положительно – как «элемент, напоминающий о роли труда» каждого.
Предлагаемые изменения при всех своих положительных аспектах вызывают ряд вопросов на предмет их соответствия закону и фактической реализации, отмечает партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Михаил Герман. В частности, он видит риски в том, что с исчезновением в законе «Об образовании» нормы о запрете на привлечение учеников к труду, не предусмотренному образовательной программой, ряд предприимчивых должностных лиц станут привлекать школьников к труду не только не предусмотренному, но и прямо запрещенному действующим Трудовым кодексом РФ. «Чтобы этого избежать, необходимо четко разграничить понятие «общественно полезный труд» и трудовые отношения несовершеннолетних в принципе», – говорит юрист.