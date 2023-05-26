Депутаты хотят возродить трудовое воспитание в школах

Предлагаемые изменения при всех своих положительных аспектах вызывают ряд вопросов на предмет их соответствия закону и фактической реализации, отмечает партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Михаил Герман. В частности, он видит риски в том, что с исчезновением в законе «Об образовании» нормы о запрете на привлечение учеников к труду, не предусмотренному образовательной программой, ряд предприимчивых должностных лиц станут привлекать школьников к труду не только не предусмотренному, но и прямо запрещенному действующим Трудовым кодексом РФ. «Чтобы этого избежать, необходимо четко разграничить понятие «общественно полезный труд» и трудовые отношения несовершеннолетних в принципе», – говорит юрист.