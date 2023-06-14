Минпросвещения создаст рейтинг эффективности российских колледжей к декабрю

Минпросвещения создаст рейтинг эффективности российских колледжей к декабрюЕго ключевыми показателями станут трудоустройство выпускников и уровень зарплаты
Минпросвещения к декабрю представит рейтинг эффективности российских колледжей, который в дальнейшем будет регулярно обновляться. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов, выступая на сессии «Профессионалитет»: отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения» Петербургского международного экономического форума.
Создание рейтинга, по мнению, Кравцова, позволит повысить качество образования. Ключевыми показателями для ранжирования колледжей станут формирование карьерных траекторий и обеспечение трудоустройства выпускников, а также уровень их заработной платы, пояснил он. В рейтинге будут учитываться результаты аттестации студентов в форме демонстрационного экзамена, данные об их участии в чемпионатном движении по профессиональному мастерству и другие показатели.
Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 г. в формате инициативы социально-экономического развития. В 2022 г. был создан 71 образовательно-производственный кластер, в 2023 г. – еще 70 кластеров. 21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил подготовить 1 млн рабочих для всех отраслей промышленности, чтобы обеспечить безопасность и конкурентоспособность страны. Он также призвал расширить проект «Профессионалитет» и привлечь к участию в нем наставников с опытом работы на «реальном, сложном производстве».
Система специального профессионального образования нужна для подготовки необходимых для экономики кадров, сказал помощник президента Максим Орешкин, выступая на форуме. «Абсолютно правильно то, что во главу угла (рейтинга. – “Ведомости”) здесь ставится вопрос результативности», – сообщил он. Появление новых специалистов ведет, по словам помощника президента, к росту числа инвестиционных проектов и предприятий.
«Профессионалитет» дал компаниям возможность формировать учебные программы вместе с колледжами, напомнил председатель комитета по среднему профессиональному образованию Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Комаров. Он предложил сделать рейтинги колледжей отраслевыми, чтобы потенциальные студенты могли видеть лидеров в интересных им профессиональных направлениях.
Показатели влиятельных рейтингов становятся стратегическим ориентиром и задают направление для изменений, говорит старший научный сотрудник Центра развития навыков и профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ Вера Мальцева. Они бывают как позитивными и содержательными, так и негативными. Например, организации подстраиваются под показатели, а сами индикаторы, превращаясь в цель, перестают что либо измерять, пояснила она. Мальцева уточнила, что рейтинг любых образовательных организаций выполняет три функции: мониторинг качества и эффективности их работы, навигация абитуриентов и поддержка образовательно-карьерного выбора, а также формирование бенчмарков на конкретном образовательном рынке.
Мониторинг эффективности колледжей, где главным показателем было трудоустройство, уже составлялся в России, напомнила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Этот критерий часто «не успевал» за экономической ситуацией, потому что статистика по нему собиралась раз в два года. «Позиции колледжей сейчас меняются очень динамично. Они также испытывают конкуренцию со стороны программ среднего профессионального образования, которые реализуются в университетах и финансируются за счет федерального бюджета», – сказала эксперт, отмечая важность регулярного обновления рейтинга.