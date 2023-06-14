Минпросвещения создаст рейтинг эффективности российских колледжей к декабрю

Мониторинг эффективности колледжей, где главным показателем было трудоустройство, уже составлялся в России, напомнила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Этот критерий часто «не успевал» за экономической ситуацией, потому что статистика по нему собиралась раз в два года. «Позиции колледжей сейчас меняются очень динамично. Они также испытывают конкуренцию со стороны программ среднего профессионального образования, которые реализуются в университетах и финансируются за счет федерального бюджета», – сказала эксперт, отмечая важность регулярного обновления рейтинга.