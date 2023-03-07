Доля доходов ведущих вузов от НИР и НИОКР уменьшилась

Доля доходов ведущих вузов от НИР и НИОКР уменьшиласьК такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты
Анализ и оценка итогов реализации программ развития МГУ и СПбГУ показал, что оба университета нарастили свое присутствие в международных предметных и отраслевых рейтингах. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2022 г., с которым ознакомились «Ведомости». Сам отчет предстоит в Госдуме 16 марта, писали ранее «Ведомости».
Проверка показала, как следует из отчета, что главные показатели деятельности ключевых российских вузов «в основном изменились в лучшую сторону»: «Увеличилось число студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов. Оба университета нарастили свое присутствие в международных предметных и отраслевых рейтингах. Положительную динамику имеют и показатели финансово-экономической деятельности: объемы доходов вузов увеличились».