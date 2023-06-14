Подбросивших наркотики Голунову экс-полицейских выпустят из колонии

Журналист не смог лично присутствовать на заседании у Феофанова, поскольку находился на больничном. «Мною было направлено в суд возражение на замену ему наказания. Феофанов не признал вины, не извинился, и в том числе потому, что я нахожусь на больничном из-за травмы позвоночника», – сказал Голунов. По его словам, при осмотре на МРТ у него обнаружилась травма именно в тех местах, куда его бил Феофанов.