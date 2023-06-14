Подбросивших наркотики Голунову экс-полицейских выпустят из колонии

Подбросивших наркотики Голунову экс-полицейских выпустят из колонииСуд удовлетворил ходатайство троих осужденных о переводе из колонии на принудительные работы
Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области с конца апреля рассматривал ходатайства четырех фигурантов дела о фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова.
Из пятерых осужденных полицейских ходатайство о замене наказания смогли подать четверо. Главный фигурант – экс-начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец – еще не отбыл достаточный срок наказания для подачи подобного ходатайства.
Суд в Кирово-Чепецке смягчил наказание только трем бывшим сотрудникам полиции. В исправительный центр ФСИН на принудительные работы из колонии отправятся Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Голунов рассказал «Ведомостям», что в их отношении он не возражал в суде при рассмотрении ходатайств о замене наказания. 14 июня суд рассматривал аналогичное прошение от экс-полицейского Романа Феофанова, но ему повезло меньше, чем коллегам.
Журналист не смог лично присутствовать на заседании у Феофанова, поскольку находился на больничном. «Мною было направлено в суд возражение на замену ему наказания. Феофанов не признал вины, не извинился, и в том числе потому, что я нахожусь на больничном из-за травмы позвоночника», – сказал Голунов. По его словам, при осмотре на МРТ у него обнаружилась травма именно в тех местах, куда его бил Феофанов.
28 мая 2021 г. Мосгорсуд назначил пятерым бывшим сотрудникам полиции наказание от 5 до 12 лет колонии общего режима за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против журналиста Голунова.
Впоследствии апелляционная инстанция снизила им сроки.
Журналист-расследователь был задержан сотрудниками УВД по Западному административному округу (ЗАО) 6 июня 2019 г. На фоне широкой общественной кампании спустя 5 суток уголовное дело в его отношении было прекращено, а полицейским предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
Следствие и суд установили, что Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев под руководством Ляховца приобрели и подбросили в рюкзак и квартиру Голунова наркотические вещества. Из обвинительного заключения следует, что полицейские совершили преступление из корыстных побуждений и желания продвинуться по службе.
Голунов неоднократно заявлял, что связывает свое «преступление» с журналистской деятельностью и намерен добиваться наказания не только для исполнителей, но и для заказчика.
При этом, как уточнил источник «Ведомостей», в настоящий момент Следственный комитет продолжает устанавливать заказчика преступления.