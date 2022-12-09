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Мосгорсуд взыскал 1,5 млн рублей с МВД в пользу журналиста Голунова

Ведомости

Мосгорсуд взыскал 1,5 млн рублей с МВД в качестве возмещения морального вреда по иску журналиста Ивана Голунова, незаконно обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО», — сообщил Бадамшин (цитата по «Интерфакс»). По его словам, сумма взыскания по иску составила 1,5 млн руб.

Голунов был задержан 6 июня 2019 г., ему была вменена статья о сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), он был помещен в изолятор временного содержания (ИВС). В полиции заявили, что нашли у него в рюкзаке пять пакетов с мефедроном, а при обыске в его квартире кокаин и электронные весы. Журналист отрицал свою вину. Коллеги Голунова, часть журналистского сообщества и оппозиции после его ареста начали широкую общественную кампанию в его поддержку, уже 8 июня суд поместил его под домашний арест, а 11 июня все обвинения против Голунова были сняты.

Суд над бывшими полицейскими начался 14 декабря 2020 г. Им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

В мае прошлого года экс-полицейские были признаны виновными и приговорены на сроки от 5 до 12 лет колонии. Игорь Ляховец, признанный организатором преступления, получил 12 лет лишения свободы, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев — по 8 лет лишения свободы, Денис Коновалов, полностью признавший вину — пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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