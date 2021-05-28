Полицейских из дела Голунова приговорили к срокам от пяти до 12 лет колонии

12 июня 2019 г. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о том, что начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин будут уволены, были уволены так же пятеро полицейский во главе с Ляховцом которые проводили его задержание. 19 декабря 2019 г. стало известно о привлечении к ответственности экс-полицейских, а в начале января 2020 г. они были арестованы. Голунов стал потерпевшим по этому делу. Суд над экс-полицейскими начался в декабре того же года.