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Полицейских из дела Голунова приговорили к срокам от пяти до 12 лет колонии

Обвиняемые также должны будут выплатить журналисту в совокупности 5 млн рублей
Илья Лакстыгал Константин Гликин
Бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Максим Уметбаев и Игорь Ляховец (слева направо на первом плане) /Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд приговорил экс-полицейских по делу о превышении полномочий из-за подброса наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову на сроки от 5 до 12 лет колонии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Игорь Ляховец, признанный организатором преступления, получил 12 лет лишения свободы (обвинение запрашивало 16), Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев — по 8 лет лишения свободы (запрашивали 12), Денис Коновалов, полностью признавший вину — пять лет (запрашивали 7). Ляховцу запрещено занимать должности в полиции в течение пяти лет, Феофанову, Уметбаеву и Сергалиеву — в течение четырех лет.

Экс-полицейские также должны будут возместить Голунову в совокупности 5 млн руб. по гражданскому иску — ту же сумму, что ранее требовал прокурор.

Согласно решению суда, экс-полицейские превысили должностные полномочиями (ст. 286 УК РФ), сфальсифицировали доказательства (ст. 303 УК) и участвовали в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). По словам прокурора Татьяны Паршинцевой, полицейские «создали преступную группу с целью повышения служебных показателей и незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности», а также «все они были объединены единым замыслом и планом».

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По распоряжению Ляховца, говорится в обвинительном заключении, «соучастники преступления в неустановленном месте и в неустановленное время» приобрели кокаин и мефедрон, после чего Коновалов подбросил эти вещества в квартиру. Только один полицейский Денис Коновалов полностью признал вину, Уметбаев признал вину в превышении полномочий, остальные настаивали на своей невиновности. Коновалов также дал показания на своих коллег. Ляховец называл в суде выдвинутые против него обвинения «полетом фантазии».

«Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, я добился справедливости, надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа (расследования), касающегося заказчика преступления», — заявил Иван Голунов после завершения процесса.

«Очень хотелось бы услышать от правоохранительных органов ответ — кто тот человек, который заказал это преступление, потому что сегодня на скамье были организаторы и исполнители, — заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин. — Хотелось бы, чтобы (этот случай) мог использоваться коллегами в СКР для расследования подобных дел, сотрудники СКР умеют расследовать подобные дела, вопрос только в желании», сказал адвокат.

Точной статистики по привлеченным к уголовной ответственности полицейским в виде реального лишения свободы нет, отмечает адвокат, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Само по себе дело в отношении экс-полицейских и приговор по нему не являются практикообразующими или прецедентными. Скорее, они более публичные по сравнению с аналогичными делами, о которых мало известно».

Адвокат и бывший следователь Алексей Федяров говорит, что дела против полицейских редко доходят до суда: «Процесс по делу экс-полицейских по делу Голунова удалось довести до такого вердикта благодаря широкой общественной кампании в поддержку журналиста».

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 г., ему была вменена статья о сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), он был помещен в изолятор временного содержания (ИВС). В полиции заявили, что нашли у него в рюкзаке пять пакетов с мефедроном, а при обыске в его квартире кокаин и электронные весы. Журналист отрицал свою вину. Коллеги Голунова, часть журналистского сообщества и оппозиции после его ареста начали широкую общественную кампанию в его поддержку, уже 8 июня суд поместил его под домашний арест, а 11 июня все обвинения против Голунова были сняты.

12 июня 2019 г. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о том, что начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин будут уволены, были уволены так же пятеро полицейский во главе с Ляховцом которые проводили его задержание. 19 декабря 2019 г. стало известно о привлечении к ответственности экс-полицейских, а в начале января 2020 г. они были арестованы. Голунов стал потерпевшим по этому делу. Суд над экс-полицейскими начался в декабре того же года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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