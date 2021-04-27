Обвинение запросило экс-полицейским из дела Голунова сроки до 16 лет
Прокурор попросил суд дать от 7 до 16 лет лишения свободы бывшим полицейским, обвиняемым в фабрикации уголовного дела против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела — Дениса Коновалова.
Ключевому фигуранту дела Игорю Ляховцу гособвинение попросило дать 16 лет колонии. По 12 лет колонии прокуратура запросила для его бывших подчиненных Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева, отказавшимся признать вину. Семь лет прокуратура требует для признавшего вину Дениса Коновалова.
Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста «Медузы», подтвердил эту информацию. Он пояснил, что следующее заседание по делу пройдет 29 апреля.
В Мосгорсуде «Ведомостям» не смогли прокомментировать информацию о сроках фигурантам дела Голунова, сославшись на закрытый характер заседания.
Суд над бывшими полицейскими начался 14 декабря 2020 г. Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
По данным следствия, экс-полицейские подбросили Голунову в июле 2019 г. наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Их защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным. При задержании Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова сняли обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских.