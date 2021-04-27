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Обвинение запросило экс-полицейским из дела Голунова сроки до 16 лет

Ведомости

Прокурор попросил суд дать от 7 до 16 лет лишения свободы бывшим полицейским, обвиняемым в фабрикации уголовного дела против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела — Дениса Коновалова.

Ключевому фигуранту дела Игорю Ляховцу гособвинение попросило дать 16 лет колонии. По 12 лет колонии прокуратура запросила для его бывших подчиненных Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева, отказавшимся признать вину. Семь лет прокуратура требует для признавшего вину Дениса Коновалова.

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста «Медузы», подтвердил эту информацию. Он пояснил, что следующее заседание по делу пройдет 29 апреля.

В Мосгорсуде «Ведомостям» не смогли прокомментировать информацию о сроках фигурантам дела Голунова, сославшись на закрытый характер заседания.

Суд над бывшими полицейскими начался 14 декабря 2020 г. Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, экс-полицейские подбросили Голунову в июле 2019 г. наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Их защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным. При задержании Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова сняли обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских.

Ранее по теме: Голунов рассказал подробности своего задержания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных