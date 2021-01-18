Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Голунов рассказал подробности своего задержания

Ведомости

Журналист Иван Голунов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе ему наркотиков, рассказал подробности своего задержания.

Задержание Голунова произошло 6 июня 2019 г. После того, как полицейские доставили журналиста в УВД по ЗАО, начался досмотр, во время которого, по словам Голунова, они заставили его раздеться и приседать. Просьбу Голунова проводить следственные мероприятия в присутствии адвоката они отклонили.

«Коновалов зажал меня в угол и стал стягивать рюкзак и куртку, но у меня за спиной были наручники. Тогда с мне сняли наручники, а Сергалиев достал все вещи у меня из карманов. Телефон они поставили в авиарежим. Они сказали, что я должен раздеться, потом я дважды присел, и мне разрешили одеться», — цитирует ТАСС Голунова.

Во время досмотра рюкзака, который стоял на стуле, полицейские вытащили пакетик с цветными шариками. «Когда с меня сняли наручники, рюкзак поставили на стул, я старался его контролировать, но мог и что-то упустить», — отметил журналист, подчеркнув, что на вытащенный пакетик «сразу сказал, что у него такого не было».

По его словам, затем полицейские предложили снять отпечатки пальцев, но он отказался выполнять процедуру без адвоката. После этого, как он утверждает, получил два удара в висок. Журналист также рассказал, как полицейские тащили его за ноги и плечи по лестнице после медицинского освидетельствования. В результате он ударился спиной и головой, получил много ссадин.

В конце декабря 2020 г. четверо из пяти бывших полицейских, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков, не признали свою вину в суде. Среди них — Игорь Ляховец, предполагаемый организатор преступления, а также Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Феофанов признал лишь то, что дал Голунову пощечину. Денис Коновалов признал вину в полном объеме.

Ранее по теме: Четверо из арестовавших Голунова экс-полицейских отказались признавать вину

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных