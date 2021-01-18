Голунов рассказал подробности своего задержания

«Коновалов зажал меня в угол и стал стягивать рюкзак и куртку, но у меня за спиной были наручники. Тогда с мне сняли наручники, а Сергалиев достал все вещи у меня из карманов. Телефон они поставили в авиарежим. Они сказали, что я должен раздеться, потом я дважды присел, и мне разрешили одеться», — цитирует ТАСС Голунова.