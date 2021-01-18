Голунов рассказал подробности своего задержания
Журналист Иван Голунов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе ему наркотиков, рассказал подробности своего задержания.
Задержание Голунова произошло 6 июня 2019 г. После того, как полицейские доставили журналиста в УВД по ЗАО, начался досмотр, во время которого, по словам Голунова, они заставили его раздеться и приседать. Просьбу Голунова проводить следственные мероприятия в присутствии адвоката они отклонили.
«Коновалов зажал меня в угол и стал стягивать рюкзак и куртку, но у меня за спиной были наручники. Тогда с мне сняли наручники, а Сергалиев достал все вещи у меня из карманов. Телефон они поставили в авиарежим. Они сказали, что я должен раздеться, потом я дважды присел, и мне разрешили одеться», — цитирует ТАСС Голунова.
Во время досмотра рюкзака, который стоял на стуле, полицейские вытащили пакетик с цветными шариками. «Когда с меня сняли наручники, рюкзак поставили на стул, я старался его контролировать, но мог и что-то упустить», — отметил журналист, подчеркнув, что на вытащенный пакетик «сразу сказал, что у него такого не было».
По его словам, затем полицейские предложили снять отпечатки пальцев, но он отказался выполнять процедуру без адвоката. После этого, как он утверждает, получил два удара в висок. Журналист также рассказал, как полицейские тащили его за ноги и плечи по лестнице после медицинского освидетельствования. В результате он ударился спиной и головой, получил много ссадин.
В конце декабря 2020 г. четверо из пяти бывших полицейских, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков, не признали свою вину в суде. Среди них — Игорь Ляховец, предполагаемый организатор преступления, а также Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Феофанов признал лишь то, что дал Голунову пощечину. Денис Коновалов признал вину в полном объеме.