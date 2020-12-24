Четверо из арестовавших Голунова экс-полицейских отказались признавать вину
Четверо из пяти бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова в июле 2019 г., не признали свою вину в суде, передает ТАСС.
Так, Игорь Ляховец, предполагаемый организатор преступления, а также Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев не признали вину. Феофанов признал лишь то, что дал Голунову пощечину. Денис Коновалов признал вину в полном объеме.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале передает, что обвинение заявило о создании Ляховцом организованной преступной группы из сотрудников ОВД ЗАО Москвы, которая приобрела в неустановленном месте наркотики и весы, позже подброшенные Голунову, а в отношении журналиста незаконно были применены насилие и спецсредства.
Суд над бывшими полицейскими начался 14 декабря. Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, они подбросили Голунову в июле 2019 г. наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Их защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным.
При задержании Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова сняли обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских.