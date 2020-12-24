Четверо из арестовавших Голунова экс-полицейских отказались признавать вину

Суд над бывшими полицейскими начался 14 декабря. Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, они подбросили Голунову в июле 2019 г. наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Их защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным.