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Четверо из арестовавших Голунова экс-полицейских отказались признавать вину

Ведомости

Четверо из пяти бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова в июле 2019 г., не признали свою вину в суде, передает ТАСС.

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Так, Игорь Ляховец, предполагаемый организатор преступления, а также Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев не признали вину. Феофанов признал лишь то, что дал Голунову пощечину. Денис Коновалов признал вину в полном объеме.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале передает, что обвинение заявило о создании Ляховцом организованной преступной группы из сотрудников ОВД ЗАО Москвы, которая приобрела в неустановленном месте наркотики и весы, позже подброшенные Голунову, а в отношении журналиста незаконно были применены насилие и спецсредства.

Суд над бывшими полицейскими начался 14 декабря. Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, они подбросили Голунову в июле 2019 г. наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Их защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным.

При задержании Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова сняли обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских.

Ранее по теме: Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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