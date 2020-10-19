Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова

По данным следствия, бывшие полицейские подбросили Голунову в июле 2019 г. наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Их защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным. При задержании Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова сняли обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских.