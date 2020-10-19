Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова в июле 2019 г., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы журналиста.
По делу проходят Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев. Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
По данным следствия, бывшие полицейские подбросили Голунову в июле 2019 г. наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Их защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным. При задержании Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова сняли обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских.