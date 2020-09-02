Экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение
Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, задержавшим журналиста Ивана Голунова в июле 2019 г., сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
«Всем обвиняемым добавили еще в августе ч. 3 ст. 35 УК (преступление, совершенное организованной группой), когда последнее обвинение предъявляли», ‒ цитирует «РИА Новости» адвоката Сергея Бадамшина.
В деле фигурируют пять человек. Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев находятся в СИЗО. Еще один фигурант ‒ Денис Коновалов дал изобличающие показания на своих коллег и находится под домашним арестом.
7 августа Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывших полицейских. Следователи считают, что оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным.
Бывшие оперативники МВД задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 г., обвинив его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова были сняты обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских.