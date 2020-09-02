Экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение

В деле фигурируют пять человек. Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев находятся в СИЗО. Еще один фигурант ‒ Денис Коновалов дал изобличающие показания на своих коллег и находится под домашним арестом.