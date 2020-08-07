Расследование в отношении экс-полицейских по делу Голунова завершено
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова в июле 2019 г., рассказал ТАСС адвокат обвиняемого Игоря Ляховца Алексей Коврижкин. По его словам, стороны приступают к ознакомлению с материалами.
«Первым ознакомится сам Голунов как потерпевший, затем уже обвиняемые. После этого мы примем решение о том, есть ли основания просить о возврате дела на доследование или нет», – сказал он.
Адвокат также отметил, что сторона защиты бывших полицейских будет ходатайствовать о допросе в суде в качестве свидетеля министра внутренних дел Владимира Колокольцева. «Мы хотим задать ему вопросы о причинах прекращения дела Ивана Голунова. С точки зрения Ляховца, оснований для этого не было», – объяснил защитник. Ранее Коврижкин говорил, что в материалах дела бывших полицейских нет упоминания заказчика преступления.
Следователи считают, что оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Защита с такой позицией не согласна и считает дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным.
Оперативники МВД задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 г. Они обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее МВД сняло обвинения из-за отсутствия доказательств, Голунова освободили. 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста: это бывшие сотрудники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Игорь Ляховцец.
Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.