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Расследование в отношении экс-полицейских по делу Голунова завершено

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова в июле 2019 г., рассказал ТАСС адвокат обвиняемого Игоря Ляховца Алексей Коврижкин. По его словам, стороны приступают к ознакомлению с материалами.

«Первым ознакомится сам Голунов как потерпевший, затем уже обвиняемые. После этого мы примем решение о том, есть ли основания просить о возврате дела на доследование или нет», – сказал он.

Адвокат также отметил, что сторона защиты бывших полицейских будет ходатайствовать о допросе в суде в качестве свидетеля министра внутренних дел Владимира Колокольцева. «Мы хотим задать ему вопросы о причинах прекращения дела Ивана Голунова. С точки зрения Ляховца, оснований для этого не было», – объяснил защитник. Ранее Коврижкин говорил, что в материалах дела бывших полицейских нет упоминания заказчика преступления.

Следователи считают, что оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Защита с такой позицией не согласна и считает дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным.

Ранее по теме: Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

Оперативники МВД задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 г. Они обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее МВД сняло обвинения из-за отсутствия доказательств, Голунова освободили. 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста: это бывшие сотрудники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Игорь Ляховцец.

Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных