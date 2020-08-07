Расследование в отношении экс-полицейских по делу Голунова завершено

Адвокат также отметил, что сторона защиты бывших полицейских будет ходатайствовать о допросе в суде в качестве свидетеля министра внутренних дел Владимира Колокольцева. «Мы хотим задать ему вопросы о причинах прекращения дела Ивана Голунова. С точки зрения Ляховца, оснований для этого не было», – объяснил защитник. Ранее Коврижкин говорил, что в материалах дела бывших полицейских нет упоминания заказчика преступления.