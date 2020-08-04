Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова
В материалах дела бывших полицейских, которых обвиняют в фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова, нет упоминания заказчика, рассказал ТАСС адвокат основного обвиняемого по делу Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.
«Следствие не пыталось установить заказчика этого дела. Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения», ‒ пояснил Коврижкин, отметив, что защита с такой позицией не согласна, так как считает дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным.
Оперативники МВД задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 г. Они обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее МВД сняло обвинения из-за отсутствия доказательств, Голунова освободили.
30 января этого года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста. По версии следствия, Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев под руководством Ляховца купили и подбросили журналисту наркотики. Бывшим полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Теперь Голунов проходит потерпевшим по данному делу. В июле он подал гражданский иск на 5 млн руб. к полицейским «за незаконное задержание и некачественную работу».