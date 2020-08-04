Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

30 января этого года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста. По версии следствия, Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев под руководством Ляховца купили и подбросили журналисту наркотики. Бывшим полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Теперь Голунов проходит потерпевшим по данному делу. В июле он подал гражданский иск на 5 млн руб. к полицейским «за незаконное задержание и некачественную работу».